Alerta por una muerte por hantavirus en Guachipas, ¿puede llegar la enfermedad a Capital?

En los últimos días el hantavirus volvió a ser noticia en la provincia, luego que se reportara el fallecimiento de una joven en Guachipas por esta enfermedad. ¿Qué se debe saber sobre el hantavirus? Al respecto InformateSalta estuvo conversando con el doctor Bernardo Biella quien dio los detalles, especificó los síntomas, el tratamiento respecto, como también recalcó en lo inusual del caso conocido.

“Esta enfermedad la transmite el roedor con su orina, no la padece el roedor sino el ser humano y es endémica en la zona de Anta, en el norte como Tartagal y Orán, es un virus ARN que se contagia con la orina que se seca al sol, ese polvito está cargado de virus y es lo que ingresa al pulmón del humano”, explicó primeramente.

Según agregó, cuando el virus entra vía respiratoria al cuerpo, genera un cuadro infeccioso después de unos días, con fiebre elevada de más de 38°C, dolores musculares parecidos al dengue, muchos escalofríos, náuseas, vómitos, diarreas, dolores intensos abdominal y mucha secreción pulmonar. “No existe antibiótico para tratarlo, el organismo fabrica los anticuerpos para repelerla pero no es algo instantáneo”, enfatizó.

En lo que hizo especial énfasis es que el hantavirus puede llevar a casos de insuficiencia respiratoria, con alto riesgo en mayores de 60 años y menores de 2 años, embarazadas y personas asmáticas o con EPOC. También pueden darse casos de insuficiencia cardíaca y alteraciones en la coagulación, por eso “están contraindicados el ibuprofeno o el diclofenac, solo se puede tomar paracetamol”, sumó el doctor.

“Cuando las personas están muy fatigadas en la saturación de oxígeno, dejan de orinar y tienen que internarse para que se estabilicen, a veces se necesita un respirador mecánico, drogas para el corazón y a veces diálisis porque los riñones no funcionan; sino se trata puede ser mortal”, alertó.

Reconociendo que el caso de Guachipas es algo que no se considera frecuente, se le consultó al profesional cuán probable es que el hantavirus llegue a Salta Capital. “Se podría dar un caso, no es descabellado pensarlo, aunque estos roedores no son del ámbito urbano, pero no quiere decir que en algún momento lleguen”, comentó para concluir.

