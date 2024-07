Mariano Peña: “Me imagino un final feliz con un reencuentro con Loan"

Mariano Peña, de 26 años, es el hermano mayor de Loan Danilo Peña, el niño correntino que está desaparecido desde el 13 de junio del corriente año, hecho por el cual hay siete detenidos.

El joven, quien trabaja en un corralón de la localidad de 9 de Julio, es uno de los pilares que sostiene anímica y emocionalmente a sus padres y hermanos desde que Loan (5 años) se fue al naranjal de la casa de su abuela de Algarrobal, paraje ubicado a pocos kilómetros de 9 de Julio, y nunca más regresó.

Mariano mantuvo ayer un contacto telefónico con Nuevo Diario y manifestó su desesperación por saber dónde está el menor.

Sobre un video que surgió en los últimos días sobre una persona que camina junto a un niño en la provincia de Chaco y que tendría algunas características físicas parecidas a Loan, afirmó: “Para mi no es él, ese chico es más alto que mi hermano; igual se está investigando”.

Mariano, quien es uno de los ocho hijos de María y José Peña —una mujer y siete varones, de los cuales Loan es el menor— sostuvo que aún no sabe qué pudo haber sucedido con su hermano. “Se dicen, se dijeron y se van a decir tantas cosas, pero no se descarta nada. Puedo decir que se lo llevaron, que está perdido o que le pasó algo, pero no hay certezas”, indicó a Nuevo Diario.

Pero de algo está seguro. “Creo que está vivo, pero no sabemos dónde está, sino lo buscamos nosotros”, destacó.

Mariano, sus siete hermanos y sus padres viven en una casa de 9 de Julio, pero aquel 13 de junio él no participó del almuerzo en la vivienda de su abuela. No obstante, sostuvo que en los primeros días se trasladó a Algarrobal para buscar a su hermano, hasta que decidió que los expertos se encargaran de la búsqueda. En este sentido, si bien dijo que no conoce bien la zona, reveló que hay un 50 por ciento de pastizales y el resto es monte.

Sobre Loan, indicó que “es muy fuerte”, “muy vivo” y “habla mucho”, a diferencia de sus otros hermanos menores.

“Me imagino un final feliz con un reencuentro con mi hermano Loan”, afirmó a Nuevo Diario.

Angustia:“Todos los días nos levantamos pensando en Loan sobre dónde está”

Hoy se cumplen 48 días de la desaparición de Loan Danilo Peña y la preocupación se incrementa en la familia con el paso del tiempo y sin tener pistas sobre su destino. Una de las personas que más sufre es su madre María, quien no oculta las lágrimas en distintos momentos del día y “está muy angustiada”. “Todos los días nos levantamos pensando en Loan, sobre dónde está. Pero no podemos hacer nada”, señaló Mariano a Nuevo Diario.

En este sentido, señaló que dejan que “los especialistas trabajen en el tema”. “No sé si se está haciendo lo correcto en la investigación porque desconozco cómo se trabaja en estos casos cuando se pierde una criatura”, señaló.

Sobre su tía Laudelina Peña, hermana de su padre, quien cambió de declaración y es una de las detenidas, no quiso emitir opinión sobre ella. “No tengo nada que opinar sobre ella. Hoy no quedan palabras para opinar sobre ella ni de nadie de los que están detenidos. Más que nada esperar una respuesta”, aseguró.

En este sentido, señaló que, “tiene la esperanza de que los detenidos puedan decir lo que ha pasado con Loan”. “Ojalá lo hagan”, afirmó.