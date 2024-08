Baby Etchecopar sobre su charla con Alberto Fernández: "'Lo que quiere Fabiola es plata'"

En la tarde de hoy (miércoles 7/8) Baby Etchecopar participó de un móvil con el envío A la tarde de América TV donde profundizó sobre lo que fue su charla con Alberto Fernández en el día de ayer, luego de que el ex mandatario fuera denunciado por Fabiola Yáñez por violencia de género.

"'Lo que quiere Fabiola es plata'": "Baby" Etchecopar habló con Alberto Fernández, que está "arruinado" y "destruido", pero le aseguró que "esto es mentira" y que la exprimera dama pretende "tres millones de dólares".

"Yo anoche hablé con Alberto. Lo llamé, le dejé un mensaje preguntándole si quería salir al aire y a los dos segundos me llamó él. Habló un rato largo Yo te repito textual lo que él me dijo. Con esto no quiero decir que yo no esté a favor de Fabiola", aclaró Etchecopar, y citó al ex mandatario:

Mirá Baby, me has pegado mucho siempre pero te estimo y quiero que sepas que estoy arruinado, destruido. Esto es mentira. Preguntale a Vilma Ibarra que estuvo 14 años conmigo. Lo que quiere esta gente es plata. Fabiola me dijo: 'De esta no me voy sin guita'. No sé en qué circunstancia dentro de la conversación pero habló de tres millones de dólares

"Que esto no sirva como atenuante de Alberto, porque no estoy para defenderlo. Estoy para contarte lo que hablé con él", afirmó el periodista, y continuó revelando lo dicho por Fernández en su conversación de anoche: "No quiero hablar hoy, quiero hablar mañana ante la Justicia. Pero te quiero decir que esto es una cuestión de plata (...) Esto está orquestado por el Grupo Clarín".

Ante esto, el conductor de A24 aclaró que, en su opinión, tal posibilidad "es una ridiculez" y sostuvo: "Yo sentí que me estaba usando. Como sabe que yo soy así y lo voy a contar".