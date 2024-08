Incluir Salud: Transportistas denuncian que no cobran desde 2023 y los niños quedan sin sus terapias

Lamentable situación están viviendo por estos días niños y adolescentes beneficiarios de Incluir Salud, en lo que respecta al servicio de transporte, que si bien viene con problemas desde hace varios años, la situación acrecentó en estos meses y ya los transportistas quitaron el servicio que en Salta capital afecta a 3 instituciones.

Padres y profesionales de los centros se mostraron indignados por la situación que no hace más que atentar contra los chicos que pierden un día de terapia que es fundamental para su día a día.

Sacra es uno de los Institutos y desde el lugar la directora, Daniela Ojeda, en compañía de los papás, explicó entre lágrimas lo que viven. "Están reunidos para solicitar que por favor se revierta esta situación que está ocurriendo en el programa Incluir Salud, que no está haciendo el pago para que los chicos tengan el servicio de transporte, eso es una parte de lo que Incluir está quitando a las familias que tienen chicos con discapacidad. Hay una situación de abandono".

La directora aseguró que esa no concurrencia, afecta la calidad de vida de los niños. "No es algo que sea una comodidad, para nada, es una necesidad. No pueden movilizarse en un transporte público por la silla de rueda por la situaciones que tienen, la complejidad de su diagnóstico. Es una necesidad y un derecho de los niños".

En cuanto al instituto que está a su cargo contó que a la mañana es escuela de Educación especial, y a la tarde Centro Educativo terapéutico en jornada simple.

Además dijo que está el Instituto de San Luis, que es centro de día y en la localidad de Quijano, que es Centro Educativo Terapéutico, donde los niños cumplen jornada completa.

Según comentó, reciben desayuno, almuerzo, asistencia médica y todos los cuidados que necesitan y a los papás les permite poder realizar un trabajo.

Rodrigo, uno de los transportistas explicóa Multivisión las demoras en los pagos. "Desde diciembre de 2023 no nos están pagando, no recibimos los pagos. Hablamos con el señor Zorrilla pero nos dice que si nosotros no podemos hacer el transporte alguien se va encargar de hacer esto. Está todo muy complicado, no tenemos para mantenimiento ni combustible, debemos en todos lados".

Una mamá contó que "hace 5 meses que no le están entregando medicación. "Mi niño toma medicación y venimos por el tema de transporte. Pedimos que solucionen. Si no lo traigo acá, no trabajo".

Otra mamá contó su día a día. "No nos alcanza para comprarle y es muy necesaria porque es muy hiperactivo. Está en Quijano 8 horas, tienen merienda, almuerzo. Lo más importante es que tienen médicos".