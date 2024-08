Casi una tragedia: Cargó nafta, se le prendió fuego el taxi y resultó con quemaduras

Un hecho alarmante ocurrió esta mañana poco después de las 8 de la mañana cuando un joven taxista terminó de cargar combustible y su auto comenzó a incendiarse. Fue en la estación de servicio ubicada en la intersección Paseo Güemes y Av. Bicentenario en diagonal al ex Colegio Nacional de nuestra ciudad, zona sumamente transitada y de alta combustión.

Según lo informado por personal policial desde la estación de servicio, el joven de unos 35 años de edad "tras realizar la carga de combustible sintieron humo de la parte baja del vehículo, luego vieron el fuego y bueno personal de la playa de la estación de servicio logró sofocarlo, antes que se propagara más".

El comisario Mendoza, del sector 6 dijo que la causa del foco ígneo "esta sujeta a pericias pero se presume podría ser eléctrico".

Explicó que personal de bomberos realizó el control del Islote para ver que no haya desperfecto que pueda ocasionar un mal mayor.

"El incendio fue propiamente en el islote y en ese momento personal de la estación realizó la extinción con productos químicos" dijo el comisario.

Consultado por lesionados, Mendoza confirmó "el conductor sufrió lesiones producto del fuego esta siendo atendido por personal de salud" ya que afortunadamente no llevaba pasajeros.

El testimonio del taxista

Tras ser atendido por personal de salud el joven conductor contó por Multivisión "La verdad que increíble, nunca me paso,por suerte no fue grave, estamos acá. Capaz que pisé algo de combustible cundo estaba cargando y bueno me saque la zapatilla al toque".

Recordó que "le di arranque al toque sentí que se prendió fuego y abrí la puerta y empezó la llama en la puerta, ni cuenta me di cuando me quemé así que , cuando vi ya tenía la zapatilla prendida fuego y el pantalón un poco. Pero por suerte los muchachos acá con dos tres matafuego porque no podían apagar.

Explicó que se dañó la parte de abajo "unos cables del gas, pero para mí es el tema de la nafta" concluyó.