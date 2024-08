Se incendió su casa y pide ayuda desesperada: Durmieron a la intemperie

Ayer, vecinos de Villa San José, zona sudoeste, alertaban por el incendio de una casilla que pertenecería a una persona en situación de calle, a lo cual asistió Bomberos para sofocar el foco ígneo.

InformateSalta se acercó al lugar para dialogar con los damnificados, entre ellos Dora, propietaria de la casilla, quien comentó que el incendio fue intencional y detectó quienes podrían haber cometido el hecho.

La mujer dijo que hace años se encuentran habitando el lugar en cercanías a la gruta de la Virgen del Rosario de San Nicolás, por lo que ya son conocidos en el barrio y siempre se prestan a servicio de la comunidad.

Pero advirtió que, en la zona, en la cancha 25 de Mayo, se juntan entre 30 a 50 “piperos” (personas con consumo de sustancias) los fines de semana y llevan adelante robos de autos y casas, escapando por el canal que se encuentra en cercanías de su hogar.

En varias ocasiones llegaron a su casilla ofreciendo los productos robados ante lo cual se negaron: “No, robado acá no, no vengas a molestarnos porque no te vamos a comprar”, le habría dicho Dora en una de las tantas oportunidades.

Esto desencadenó en amenazas hacia su familia y actos violentos como el ataque con piedras, por lo que se propusieron irse del lugar, pero antes de poder hacerlo, le incendiaron su casa.

Una mañana, le ofrecieron a su hijo un producto robado ante lo cual se negó: “le dijo que no porque era robado, tres, cuatro horas después, nos incendiaron”.

Viendo como el fuego consumía su hogar no pudieron rescatar nada: “tuvimos terror, miedo”.

Por el momento solo cuentan con un colchón y elementos que les prestaron los vecinos, por lo que llama a la solidaridad de los salteños.

Quienes puedan colaborar con donaciones, pueden dirigirse a Rondeau 1034 o Calle Coronel Vidt 990.