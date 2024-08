Los avances en la causa de Alberto Fernández y Fabiola Yañez

La vorágine que vivió el país en los últimos días por la denuncia de violencia de género por parte de la sociedad parece haber frenado en medio de los preparativos por parte de la fiscalía para comenzar a ver a los primeros testigos del expediente.

De acuerdo a Infobae durante ayer a mañana, por la fiscalía de Ramiro González desfiló la abogada Mariana Gallego, representante de Fabiola y la defensora de Alberto Fernández se instaló en una oficina para ver nuevamente la audiencia por zoom que hizo Fabiola la semana pasada desde España. No es casual: el jueves próximo arrancarán las testimoniales y la defensa tiene que estar preparada para tener todos los detalles que la víctima hizo en su acusación.

La querella que representa a Fabiola Yañez tiene previsto realizar hoy una presentación en la que se pedirá que se hagan en la causa una serie de medidas de prueba. Entre ellas la citación de testigos que la abogada Gallego terminaba de delinear. Y trascendió que también podría revelar otras cuestiones, como un supuesto documento que se le habrían pedido firmar para desmentir públicamente las acusaciones de maltrato.

Oficialmente en la causa no se dio cuenta de la información que se conoció en las últimas horas en Gobierno: que por problemas técnicos no existirían registros fílmicos de las actividades en ese lugar entre el 2021 y el 2023, periodo en el cual el entonces mandatario habría golpeado a quien era su pareja, Fabiola Yañez, porque solo se guarda material de los últimos 35 días. Eso deberá especificarlo el área de Secretaría General de la Presidencia, pero no es la única respuesta que se espera.

Las cámaras eran solo uno de los puntos. La fiscalía también quiere conocer informe la nómina del personal doméstico de Olivos; los datos del personal que acompañó a la entonces Primera Dama durante un viaje a Misiones en julio de 2021; y el registro de ingresos y constancias de atención médica en el predio.

En las últimas horas surgió la información en torno a que Fabiola Yañez habría perdido su teléfono. Esas fuentes señalaron que, de acuerdo a lo que contó en su declaración por zoom la semana pasada, la ex primera dama habría tenido un problema con el equipo y solo tenía los mensajes desde el pasado 6 de agosto en adelante. Según allegados a Fabiola, el teléfono no se perdió. En realidad, cuando Alberto y Fabiola llegaron a vivir a Madrid, el ex presidente le pidió que le entregara su viejo equipo y le dio una nuevo con línea española. Es decir que apuntaron a que el teléfono viejo lo tendría el propio acusado.

Para el jueves se espera a la periodista Alicia Barrios, quien ya dijo públicamente que se notaba que Fabiola era una mujer maltratada (convocada a las 10.30); y la ex secretaria de Alberto Fernández, Maria Cantero (citada en principio para el mediodía). De su teléfono salieron los chats con la entonces primera dama en donde se relataban los golpes, cuando quedó secuestrado en el marco de la causa por corrupción de los seguros, en la que está imputado tanto ella, como su marido y el propio Alberto Fernández.

Para el 26 de agosto, está citado Daniel Rodríguez, intendente de la Quinta de Olivos durante la presidencia de Fernández. Es una de las personas de máxima confianza de Alberto Fernández. Fue chofer, cadete, secretario, y hasta cuidador de Dylan. Rodríguez ya fue mencionado en la causa por la Fiesta de Olivos porque fue el encargado de confeccionar permisos truchos para circular, con el logo de Presidencia y su firma. Lo cierto es que Fabiola Yañez, en su denuncia, asegura haber vivido episodios de violencia dentro de la Quinta de Olivos.

Las declaraciones de Sofía Pacchi, amiga de Fabiola y una de las que estuvo en la fiesta de Olivos, y del Federico Saavedra, ex jefe de la Unidad Médica Presidencial, fueron ordenadas pero la fecha de la citación. En tanto, se estaba intentado avanzar con el exhorto enviado a España para escuchar a Miriam Yañez Verdugo, la madre de Fabiola. La ex primera dama aseguró que desde que se mudó a España el acoso y el hostigamiento es constante.

Habrá que esperar los próximos pasos en la causa. Lo que la defensa de Alberto Fernández planteó hasta ahora es la incompetencia de los tribunales de Comodoro Py 2002 para estar al frente de esta investigación. Reclaman que el caso pase al fuero federal de San Isidro, donde tramitó la causa por la fiesta de Olivos. La querella de Fabiola ya se opuso. En las próximas horas opinará el fiscal González. Se descuenta que, por el tipo de dictamen inicial, también rechace la mudanza del caso a los tribunales de zona norte.

Luego, le tocará al juez Ercolini resolver. Con la decisión de Ercolini, cualquiera sea la parte que pierda podrá apelar ante la Cámara Federal. Ahí entonces se sorteará una sala que intervenga. Fijará entonces quiénes serán los camaristas que revisen las decisiones en este expediente.