¡Orgullo salteño! La primera argentina en un mundial de Freestyle Fútbol nació en Salta

Belén Godoy, una joven de 24 años nacida en Salta, es la primera representante que tiene Argentina en la categoría femenina del Mundial Abierto de Freestyle Fútbol. La competencia se realiza en República Checa y arrancó este lunes 19 al cual la salteña llegó ahí siendo la última campeona nacional y cuarta en Latinoamérica.

"No había representación argentina y me convencieron de ir a participar"

"De 32 quedé en el puesto 22 y me enfrento a la 11va en la clasificación, ahora el jueves compito, quedé tercera de mi grupo y me toca enfrentarme con una de las mejores", dijo Belén a InformateSalta. Además, agregó que estuvo nerviosa al ser su primer mundial y que espera "hacer mi rutina completa y limpia para la próxima ronda".

Belu en el Mundial de Freestyle Fútbol

¿En qué consiste la competencia?

Por otra parte, explicó cómo es el formato de la competencia: "Es un mundial de Freestyle Fútbol que se realiza todos los años en Praga, República Checa. Compito en la categoría “Batallas” que es la principal y consiste en tres rounds en las que tengo que tratar de variar en los tipos de estilo freestyle que son el lower, el upper, el sitdown, lower upper sit y acrobáticos".

Asimismo, indicó que la que menos errores comete, mejores trucos hace y mayor creatividad utiliza, obtiene un puntaje de cinco jurados. "Son cinco los jurados y cada uno pone un puntaje que se suma al final para posicionar y conseguí 24 puntos".

"Se nota que Europa tiene mucho nivel"

¿Cómo llegó a participar en el Mundial?

"Es un mundial abierto en el que puede participar cualquiera pero no había representación argentina y, como soy la última campeona nacional, me convencieron de ir a participar", explicó Godoy sobre cómo llegó hasta ahí. También destacó que quedó cuarta en el Torneo Latinoamericano y "eso me hizo pensar en competir en el mundial".

La salteña expresó sentirse muy contenta con su participación por ser la primera argentina en competir en el mundial. "Obviamente sabía que iba a ser difícil porque compito contra las mejores del mundo, sumado a eso ellas tienen un ranking mundial en el que yo no tengo tantos puntos". Además destacó que participan chicas con 15 años de experiencia y ella compite desde el 2022.

"Quiero brindarles el espacio para que me escriban quienes se quieran sumar y aprender"

¿Cuáles son los desafíos que vienen para Belu?

"Después de esto tengo otro latinoamericano y ahora habilitaron un puesto más para un mundial cerrado. Si repito lo del año anterior puedo clasificar al mundial cerrado", mencionó Godoy. Sin embargo, destacó que las latinoamericanas la tuvieron muy difícil en el mundial "y se nota que Europa tiene mucho nivel".

Por último, invitó a todas aquellas personas que quieran formar parte de la comunidad freestyler: "Es algo que no es muy popular, y quiero brindarles el espacio para que me escriban quienes se quieran sumar y aprender porque es una disciplina muy linda y que te abre muchas puertas. La comunidad es muy linda y este viaje fue increíble. Que se animen no es difícil".