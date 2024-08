Mas de 30 niños esperan un "hogar": A través de dibujos la Corte convoca adoptantes

Matías Palomo, coordinador del equipo interdisciplinario del Registro de Adopciones se refirió a la nueva iniciativa generada desde la Corte de Justicia.

Se trata de visibilizar la situación de 36 chicos y chicas que están en convocatorias públicas, es decir que tienen una situación de salud, un diagnostico de discapacidad, integran grupos de hermanos o simplemente tienen un rango de edad que va por encima de los 10 u 11 años, que hace que no tengamos inscriptos en la nómina.

Según dijo, la Corte declara la convocatoria pública para que se postulen familias en concreto para un caso puntual.

Palomo explicó que la idea de la Corte fue poner en la agenda pública que estos chicos están con el trámite concluido para avanzar en un proceso adoptivo pero no hay familias que se postulen para sus adopciones. Por eso surgió la idea de visibilizar que detrás del numero de expediente que uno ve hay un niño, niña y una adolescente que está a la espera de una familia".

El Coordinador aseguró que "el 90% de los adoptantes a nivel nacional, aspiran a adoptar chicos en la franja de 0 a 3 años, entonces esa disponibilidad adoptiva "reducida" es lo que hace que tengamos por un lado gente que quiere adoptar y no lo concreta porque son muchos postulantes para una franja de edad en donde no existen tantas adopciones por años a nivel nacional y por otro lado , como un doble cuello de botella, hay un montón de chicos que están con la situación legal pero no hay familias que se postulen por todos los miedos y mitos que rodean a esto".

En cuanto a los mitos y miedos a lo hora de adoptar, Palomo dijo la mayoría piensa "que es imposible" y "que traen traumas". "En definitiva es desconocer la finalidad del Instituto adoptivo, la adopción no es darle hijos a quien no pueda tenerlo, es la adopción la forma en que el Estado a dispuesto, para que por algún motivo chicos y chicas no puedan estar con sus familias de origen puedan ver satisfecho el derecho constitucional a vivir en una familia a través de la adopción. La documentación es muy simple y sencilla, el no estar casado no es impedimento", concluyó por FM Pacífico.

Los requisitos son simples: fotocopia de DNI, fotocopia de recibo o el que trabaja independiente una declaración jurada simple de sus ingresos, certificado de residencia. En este momento son 31 expedientes con 36 chicos ya que hay dos grupos de hermanos".

Para obtener mayor información pueden consultar en la web del poder Judicial, www.justiciaslata.gov.ar allí están todas la convocatorias activas o bien contactarse con la Secretaria tutelar.