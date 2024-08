Blog técnico sobre kik: Cómo ganar visitas si eres un principiante

Kick es un servicio de transmisión popular, que muchos usuarios ya consideran un competidor digno de Twitch. El servicio de transmisión le permite ver y transmitir, comunicarse con la audiencia. En el sitio, puede transmitir como pasatiempo, o convertirse en un verdadero profesional, convertir la transmisión en una fuente de ingresos estable y alta. La plataforma tiene una funcionalidad avanzada, abre excelentes oportunidades para popularizar contenido y ganar dinero. Los resultados y los ingresos dependerán directamente de cuánto tiempo, esfuerzo y dinero inviertas en desarrollar tu perfil. Las inversiones determinan el rendimiento.



El servicio, al igual que otras redes sociales, servicios de transmisión, tiene un algoritmo especial. El principio fundamental de su funcionamiento es la distribución y clasificación del contenido, compilando un bloque de recomendaciones para el espectador.

a pesar de que la plataforma es relativamente "joven", el algoritmo funciona sin problemas. Analiza el comportamiento del usuario en el sitio, a saber:

vistas de transmisiones;

comentarios;

agregar a favoritos;

suscripciones.





En función de los datos recibidos, el algoritmo filtra el sistema, determina las preferencias, los intereses del usuario y forma recomendaciones individuales para él o ella.



Atraer espectadores al Blog Técnico en Kick

Si ya se ha registrado en el sitio, pero no sabe cómo promocionar Kick, en primer lugar preste atención al conjunto de espectadores. Esta es una métrica clave en la que hay que trabajar.



Al mismo tiempo, no importa si eres un transmisor profesional y usas el canal como tu principal fuente de ingresos o simplemente "por diversión" ejecutas un proyecto, transmites contenido para atraer audiencia o ayudas a las personas a obtener la información que les interesa.



Si no promocionas la transmisión, no termines con los espectadores, siempre estarás al final de la lista. Como resultado, las transmisiones obtendrán un mínimo de visitas, por lo que es poco probable que pueda ganar cantidades decentes del proyecto.



Al mismo tiempo, muchos usuarios tienen una pregunta completamente lógica: ¿cómo promocionar Kick y atraer espectadores por su cuenta? Los streamers experimentados aconsejan adherirse a estas simples reglas:

Transmita contenido interesante que sea relevante para el público objetivo. Crear contenido de calidad es la clave del éxito. Esta es la mejor solución no solo para principiantes, sino también para usuarios experimentados. Defina un concepto brillante, piense en la imagen para que cada transmisión obtenga popularidad viral. En este caso, serás reconocido y cualquier contenido nuevo recopilará muchas visitas y atraerá nuevos seguidores al canal. Anúnciate en otros sitios. Si otras personas no escriben ni hablan de ti, esto no significa que no puedas promocionarte. Puede publicar información sobre el proyecto en cualquier red social, alojamiento de videos, sitios, foros. Cuéntele al público su historia, las áreas en las que trabaja y transmite, invítelos a suscribirse. De esta forma, no solo puedes atraer nuevos seguidores, sino también aumentar el reconocimiento. Compra publicidad. Puede promocionarse no solo de forma gratuita, sino también por una tarifa. Compre publicidad de administradores, otros streamers, propietarios de sitios. Lo principal es elegir sitios de buena reputación que sean confiables y donde su público objetivo pueda "vivir". Grabe videos de socios. Las colaboraciones con otros streamers son muy populares en todas las plataformas de transmisión. Al mismo tiempo, nadie prohíbe a los socios anunciarse entre sí, pídales a sus fanáticos que se suscriban al socio.



Por supuesto, si no sabes cómo promocionar Kick y no hay streamers populares entre tus amigos en el servicio, al principio tendrás que invertir mucho dinero en promocionar el proyecto. Cualquier publicidad cuesta dinero. Incluso si lo compra, no se olvide de la calidad del contenido, los intereses de la audiencia para obtener los resultados esperados y un rápido aumento en el número de fanáticos. También use este enlace de recursos para obtener más información sobre la promoción en Kick.