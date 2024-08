Lilia Lemoine: "José Luis Espert es gay y su esposa una maquiavélica manipuladora"

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, volvió a lanzar dardos envenenados contra miembros de su propia fuerza, algo que quedó trasuntado tras la difusión de un audio en el que lanza acusaciones directas contra José Luis Espert, su esposa María “Mechi” González, y otros integrantes de LLA.

Lemoine cuestionó duramente la orientación sexual de Espert y criticó la influencia de su mujer González, señalando que es una figura manipuladora. Cabe destacar que Lilia Lemoine siempre fue crítica de Espert y en varias ocasiones lo ha diferenciado de Javier Milei.

“Tanto Espert como Rosales son gays”, dijo Lemoine. Y de María Mercedes González, la esposa y asesora de quien es presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, la llamó “mosca muerta” que “tira mierda para todos lados”. “Se piensa que está re bien acomodada y escondida porque tiene perfil bajo. Bueno, ¿sabés que no?”, añadió.

“La mina (por Mechi González), que habla de (el jerarca nazi Joseph) Goebbels, es la más maquiavélica de todas y fue ella la que armó el call center –afirma Lemoine-. A mí siempre me dijo ‘Hola Lili, ¿vos todo bien?’ Pero después me tiraban mierda, igual que a vos”, le dice al destinatario de ese audio, que sería uno de los tantos influencers del espectro ultraderechista y que habría sido el que ahora hizo circular el mensaje con la clara intención de exponer públicamente a la diputada cosplayer.

Según ella, al no tener una exposición pública González “piensa que pasa por debajo del radar y nadie la tiene”, pero ocupa un papel central. “Es la tapadera de Espert”, aseguró. “La que manejaba Twitter y movía gente era La Divagante (el nombre de González en la red X). Por eso Espert tuvo cierto éxito en la redes. Fue ella, no Espert. Por eso él le dedica libros”, continuó.

“Mechi es un vieja fea que no coge y se viste para el orto”, además “es fea”, “se viste como una ridícula” y “es una hipócrita”, consideró. "Es una mina maquiavélica. Así como Javier tiene a Karina (Milei), Mechi sería eso para Espert. Si uno quisiera lastimar a Javier, tendría que pegarle a Kari obviamente. Por eso Kari está cubierta”.

“La mina (por González) es la típica mosca muerta que hay, que dice ‘sí, sí, sí' y después te tira mierda por todos lados. Me tomó el pelo toda la campaña. Siguió bardeando. Pero lo hace estilo Rebeca Fleitas (la legisladora porteña de LLA), que no te enterás. Pero yo lo sé. Yo solo estaba esperando que me confirmaran un par de cosas. Y ahora que me lo confirmaron, ¡agarrate Mechi!”, cerró.

Todo parece indicar que su salida a la luz tiene que ver con una vendetta en su contra y del sector al que ella pertenece.