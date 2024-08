Motociclista lesionado, lo chocó un conductor que tenía ¡un parche en el ojo!

Un nuevo siniestro se registró minutos antes de las 11 de este viernes en Alberdi y Zabala, motociclista circulaba por Zabala y al llegar a intersección con Alberdi fue embestido por un automovilista que no advirtió su circulación producto de que presentaba un parche en su ojo izquierdo.

Tras ser impactado, el motociclista cayó al asfalto y requirió asistencia de SAMEC en el lugar. Además hay cortes de tránsito en la zona de Alberdi al 900, por lo cual están doblando en Zabala.

Salustiano, conductor del vehículo se defendió: "Me saltó una astilla antes de ayer, fui al San Bernardo ayer, me sacaron la astilla y hoy tenía que volver a controlarme. Veo bien, solo que venía el vehículo por ahí, pasó una camioneta y al otro yo no lo vi, venía atrás, cuando estaba encima" cerró por Multivisión.