Vélez goleó a Independiente Rivadavia y se consolida en la cima

Vélez siguió su dominante racha y no tuvo piedad de Independiente Rivadavia de Mendoza al golearle 4-0 en el duelo correspondientes a la fecha 13 de la Liga Profesional 2024 en el estadio José Amalfitani. Con goles de Braian Romero, Elías Gómez, Francisco Pizzini y Michael Santos, el Fortín de Quinteros se asegura termina la jornada de competencia en la cima del torneo y lograr el impresionante registro de nueve tantos en sus dos últimos presentaciones como también ocho triunfos en sus últimos nueve juegos.

En la jornada en homenaje a los 30 años de la obtención de la Copa Libertadores 1994, el equipo sensación del fútbol argentino tuvo una nueva descollante actuación que le permite mantener en la punta de la tabla de posiciones. El encuentro ante la Lepra mendocina, que contó con el retorno de Alfredo Berti como entrenador tras la salida de Martín Cicottelo, fue apabullante y no dejó dudas por la tremenda actuación velezana durante toda la lluviosa velada. La apertura del marcador llegó después de una tremenda jugada colectiva que Romero logró cambiar por gol y solo diez minutos más tarde Gómez aumentaba la ventaja.

Pese a la preocupación por la temprana salida de Claudio Aquino, por una aparente lesión en su tobillo izquierdo, el Fortín no bajó el ritmo y siguió su marcha arrolladora en la segunda mitad.

El dueño de casa no cedió ni un centímetro al rival y consiguió transformar la victoria en goleada primero con el tanto de Pizzini (que como Gómez, apareció por el poste lejano para convertir) y luego Michael Santos, que tomó el penal que le cedió Romero y no se dejó desmotivar por la atajada de Centurión para marcar en el rebote. Un clima de algarabía y felicidad total en Liniers que no se vio en afecto en lo más mínimo por el temporal que afecta al Área Metropolitana de Buenos Aires, que no se perdió ni un segundo de las acciones pero -afortunadamente- no perturbó en lo más mínimo al impecable campo de juego donde se desarrollaron las acciones.

Con este resultado, el Fortín se coloca con 27 puntos en el primer puesto de la Liga Profesional 2024 (a la espera de lo que haga Huracán ante Tigre) y también se aferra a esa misma ubicación en la Tabla Anual con 52 unidades, con una ventaja de cinco de Talleres, su inmediato perseguidor.

Del otro lado de la moneda, el Azul del Parque Gral. San Martín no logra quebrar su mala racha y se mantiene en la decimonovena colocación con 15 puntos mientras que en el acumulado de los dos torneos aparece en la vigésima tercera colocación con 23 unidades. Sumado a todo eso, permanece en zona de descenso por estar en la última posición en la tabla de los promedios con un coeficiente de 0.851, cada vez más complicado en ese rubro.

En la próxima fecha, después de la fecha FIFA de la próxima semana, Vélez visitará a San Lorenzo en el Pedro Bidegain mientras que Independiente Rivadavia buscará la recuperación en el Bautista Gargantini ante Defensa y Justicia.