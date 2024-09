El día de la Industria Argentina se conmemora cada 2 de septiembre y es una fecha relevante para destacar la importancia del sector industrial en el desarrollo económico, político y social del país.

InformateSalta dialogó con Juan José Soler, empresario industrial salteño, en esta fecha tan importante y dio su punto de vista sobre el sector y opinó sobre la economía en general.

"Siempre decía que no hay que usar la palabra festejar sino conmemorar porque la Industria es un baluarte fundamental para el desarrollo de un País. Es muy difícil llegar al desarrollo si no se tiene el eslabón industrial, porque todas las actividades se complementan entre sí y eso da el resultado de un país grande, en desarrollo".

El industrial sostuvo sobre este 2024 para el sector que "es un año que hay que tomarlo como bisagra ya que venimos de años de una deformación macroeconómica, donde hubieron unos desequilibrios macro económicos muy grandes, sobre todo con una emisión monetaria descontrolada a partir de la pandemia que llevó a Argentina, ya sumergida en la Hiperinflación".

Medidas desde Nación

Juan José Soler mostró su apoyo a las medidas desde Nación. "No cabe dudas que el gobierno que asumió el 10 de diciembre tenía que tomar medidas fuertes, hacer un ajuste severo y demostrar explícitamente que la emisión descontrolada es la causa principal de la inflación, no esos relatos en la cual la culpa la tienen el Industrial, el comerciante, el que no sabe comprar, el que no sabe vender".

"Cuando se le quita el valor de la moneda a un país las distorsiones son muy grandes, entonces desde el 10 de diciembre se están tomando medidas difíciles de asumir, pero a la Macroeconomía hay que acomodarla para que la micro pueda funcionar bien y se pueda poner los pilares básicos para una actividad económica".

Soler señaló que esta situación es "difícil" y que no todos los sectores tienen los mismos resultados. "Algunos la están sufriendo más que otros, por ejemplo la construcción no la está pasando nada bien, creo que va ser uno de los últimos sectores que va volver a tener una actividad económica plena, en función que se tiene que ordenar la obra pública y la inflación tiene que llegar a valores bajos para que se pueda ver los créditos hipotecarios, porque para que un país crezca en lo que es compra y venta de viviendas tiene que ser apalancado por el crédito hipotecario y para tener créditos hipotecarios largos la inflación tiene que estar en un dígito anual y consolidada".

Aseguró que cada sector es artífice de su destino y recordó la función del Estado. "Como veníamos no podíamos seguir, hoy estaríamos en una inflación que del 10.000% seria caótica la situación. Era necesario, como es necesaria la desregulación de la economía, hay que darle fluidez a la actividad económica en función de la desregulación. Que cada empresa cada sector sea artífice de sus propio destino, el populismo se apoya siempre en las regulaciones porque quieren un país intervenido y el intervencionismo estatal permite ganadores a los que están "cerca" del poder y perdedores a los demás sectores y empresas. El Estado no puede ser tan paternalista, tiene que ser regulador de las actividades prioritarias".

Respecto a despidos, basándose en estadísticas Nacionales, puntualizó que el sector de la construcción es uno de los afectados pero cuentan con el Fondo de desempleo.

Sin embargo se refirió a la Minería como una inyección positiva para Salta y el País. " Salta es una de las provincias que menos pérdidas laborales tuvo en el sector de la construcción en el último año a nivel nacional, se mantuvo y creció ya que la Minería viene siendo demandante en mano de obra, Salta vive una situación particular positiva. Todos los sectores son importantes y todos se van apalancando. La Minería va ser algo muy importante en Salta en particular y en Argentina en general pero hay que dinamizarla", concluyó por InformateSalta.