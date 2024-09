Se encadenó en la plaza pidiendo que la justicia avance

Armando Isa se encadenó nuevamente en Plaza 9 de Julio. El año pasado se había encadenado pidiendo un médico del dolor al PAMI, después de días de insistencia el organismo nacional cumplió y ahora cuenta con el médico.

Isa en diálogo con FM Pacífico, aseguró que espera que la justicia avance tras una denuncia de mala praxis que lo imposibilita caminar normalmente.

“Hace cuatro años me hicieron mala praxis y mi caso no avanza en la justicia. Si no me dan una respuesta me voy a instalar en Ciudad Judicial para que la causa avance” aseguró el jubilado.

Isa pidió que la causa avance debido a que su situación de salud es delicada. Tiene 74 años y hoy se ve imposibilitado de caminar, cuenta con tratamiento psiquiátrico y también asistencia de médico del dolor.