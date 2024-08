“Sigue el destrato”: Otra vez reclaman por malas atenciones en el PAMI de Orán

Constantemente el PAMI vuelve a ser noticia a raíz de las múltiples falencias en sus servicios, sus prestaciones, los problemas de sus afiliados para poder atenderse, conseguir las atenciones que precisan, entre tantas otras complicaciones.

Ahora, el PAMI es foco de atención y críticas nuevamente, por los problemas que los afiliados en Orán padecen con la prestadora de salud, pues afirman que el destrato con los abuelos es permanente, faltan profesionales, les quitan beneficios, entre otras cuestiones.

El medio Orán al Momento se hizo eco de esta situación, según manifestó José Guerrero, del Centro de Jubilados de Hipólito Yrigoyen. “El PAMI sigue con el destrato a los abuelos”, reclamó indicando que éstos no están contando con una prestación efectiva en las clínicas.

Como si fuera poco, los jubilados que precisan de los servicios en esa parte de la provincia esperan por horas en las veredas, apoyados en las paredes ante el cansancio de las largas guardias por una atención acorde, algunos sentados en los escalones o en banquetas que llevan sabiendo de lo que deberán esperar.

Otras falencias que estarían atravesando los 17.000 afiliados que hay en el departamento Orán es que no cuentan con una atención accesible a especialistas y que se van quitando los descuentos en remedios. Si bien Guerrero destacó a los trabajadores del PAMI que hacen lo posible para atender a la gente, resaltó que no hay auditor, no hay asistente social, no hay recursos, especialistas, etc.

Cabe recordar que la situación de los inconvenientes en las atenciones que padecen los abuelos con el PAMI de Orán sobresalieron en la pandemia, cuando entre el COVID y la ola de calor del 2022 esperaban en las afueras de la entidad. Incluso, jubilados marcharon a Salta Capital pidiendo mejoras y hasta cortaron la ruta 50.