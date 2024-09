Reapareció Ameri y liquidó a Alberto Fernández: “Predica moral con la bragueta baja”

WhatsApp Image 2024-09-03 at 12.09.02

Alejado del foco mediático que lo rodeó en su momento, Juan Ameri, el exdiputado nacional que renunció a su banca en medio de un escándalo por besar los pechos de su pareja durante una sesión virtual del Congreso, lanzó duras críticas contra el ex presidente Alberto Fernández, hoy acusado de violencia de género y repetidas infidelidades, quien en su momento lo acusó de degradar la política.

El ex legislador no tardó en señalar la hipocresía en las críticas de Fernández. “El que realmente degradó la política y la humanidad fue él. Un hombre que levanta la mano a una mujer no solo degrada la política, sino a la humanidad misma”, afirmó.

"Mi error fue visto como algo mucho más grave que las cuestiones de corrupción y maltrato que enfrentó Fernández”, subrayó Ameri.

El exdiputado criticó a Fernández por su supuesta moralidad, afirmando que “vino a predicar moral con la bragueta baja”. “Me resulta indignante que alguien que se comporta de esta manera pueda criticarnos a los demás".

"Alberto Fernández, con todo lo que se le conoce, es un caradura y un cobarde”

Ameri ahora se enfoca en superar el impacto del escándalo y en reconstruir su vida lejos del ámbito político.