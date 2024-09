Assennato sobre el sumario a empleados de Tránsito: "Vinimos a hacer las cosas bien"

Luego de que una denuncia anónima derivara en un sumario a empleados del área de Tránsito en la Ciudad de Salta, luego de una investigación interna y el posible delito de cohecho por parte de estos trabajadores, InformateSalta dialogó con el Secretario de Tránsito de la Municipalidad, Matías Assennato quien fue firme al afirmar: "No vamos a permitir estos hechos, no nos genera alguna duda".

"Nosotros no vamos a permitir este tipo de hechos", comenzó diciendo para luego explicar: "Ante una denuncia anónima de los vecinos iniciamos las investigaciones de oficio y cada una de las acciones que toma la secretaría siempre van a buscar que sean para mejorar la imagen que tiene la municipalidad y la secretaria".

"No vamos a permitir estos hechos, no nos genera alguna duda. Vinimos a hacer las cosas bien y esto que sucedió es parte del trabajo que vinimos a hacer, que estas cosas no sucedan más que una función se utilice para sacar un beneficio personal. Seguimos con investigaciones, no son los primeros agentes y vamos a seguir por esta línea".

¿Cómo denunciar de forma anónima?

"Antes siempre se buscaba que la gente de nombre y apellido, se exponga para la denuncia. Desde que asumió Emiliano se marcó que ante cualquier denuncia anónima debemos iniciar la investigación correspondiente y la denuncia se puede realizar desde la página de la Municipalidad".

En esta línea Assennato finalizó: "Nosotros no venimos a ocultar nada, vamos a denunciar a quien tengamos que denunciar".