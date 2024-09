Sospechaba que su novio era infiel, lo persiguió y todo acabó de la peor manera: "Sucia, no te da..."

Traición y violencia. Una joven sospechaba que su novio le era infiel y una tarde decidió perseguirlo en silencio por la calle, llevándose una respuesta que la sorprendió.

El hecho ocurrió en la localidad de Resistencia, Chaco y quedó registrado a través de un video captado por un testigo.

De acuerdo a lo que trascendió, la joven llegó a una vivienda y encontró a su pareja con una mujer trans. Sin embargo, la situación escaló de los insultos a la violencia donde las involucradas terminaron a las trompadas en plena vereda.

“¿Qué me vas a hacer vos? ¿Vos sabes quién soy yo?”, la señaló la mujer trans. “Sucia, no te da vergüenza lo que estás haciendo”, le respondió la otra.

“Conmigo no te vas a meter, ¿Quién te crees que sos? idiota, ¿vos sabes quién soy yo? No me vas a tratar a mí así, ya te dije, a vos te hace falta que te eduquen”, le gritó la acusada como la tercera en discordia.

Las imágenes se viralizaron a través de X (ex Twitter) y generó un polémico debate entre los usuarios.

