Dengue: Sin casos nuevos, Salta espera más recursos de Nación para seguir vacunando

Tras los brotes que se vivieron este año en gran parte del año en el país, el advenimiento de las altas temperaturas implica empezar a diagramar el trabajo para combatir al mosquito del dengue, con las acciones preventivas de rigor y requiriendo principalmente la colaboración de la gente para combatir al insecto.

En ese contexto el doctor Francisco García Campos, director de Epidemiología del Ministerio de Salud de Salta, habló con FM Aries donde indicó que continúan aguardando la llegada de más dosis de la vacuna contra el dengue, las cuales deben arribar desde Nación, para proseguir la inoculación.

Así lo indicó manifestando que, aunque la incorporación de la vacunación es uno de los aspectos más novedosos de este plan nacional para combatir a la enfermedad que transmite el mosquito vector, “todavía no se cerraron acuerdos para la implementación efectiva”

Respecto al mencionado plan, mencionó que prevé un sistema para registrar todas las intervenciones relacionadas con el dengue. También dijo que por estos días se están cerrando los acuerdos de los programas nacionales y provinciales para adaptar los planes de contingencia.

Sobre la vacunación, indicó que aún se están ultimando los detalles para su aplicación específica en la provincia, esperando que Nación mande más recursos. No obstante mencionó que “en junio nosotros hemos tenido prácticamente nuestro último caso de dengue de circulación en la provincia, de ahí en más no hemos tenido ningún brote, o sea que podemos decir que no hay transmisión”.