Prohibirían a funcionarios acceder a viviendas por "ahorro previo" en Salta

Con el objetivo de que las soluciones habitacionales estén destinadas exclusivamente a la ciudadanía, el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, en Sin Vueltas, afirmó que estudian prohibiciones para que los funcionarios no puedan acceder a las viviendas a través del programa “Casa propia con ahorro previo”.

La medida apunta a evitar que los cargos públicos se beneficien de este plan habitacional, en un esfuerzo por asegurar mayor transparencia. "Hay un reclamo que no sea para funcionarios, que no sea para una serie de cosas y obviamente no es voluntad de este gobierno que pase eso", expresó.

"Nosotros trabajamos para la gente, no para los funcionarios y seguramente se van a tomar medidas"

Ahorro previo

Villada explicó que la provincia enfrenta limitaciones económicas debido a la falta de fondos enviados por Nación, lo que obligó a dividir los proyectos.

De las 2.000 viviendas planificadas, unas 800 seguirán el mecanismo tradicional, mientras que las restantes se incluirán en el sistema de ahorro previo.

El programa recibió numerosas inscripciones, y las autoridades provinciales buscan garantizar que las casas lleguen a quienes más las necesitan.