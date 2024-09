Cristina le respondió a Milei: “Largue la escuela austríaca y cace el manual argentino”

En los últimos días la expresidenta y el presidente tuvieron un cruce por las redes sociales sobre la situación económica del país. Tras el cruce, en redes sociales, esta semana se respondieron públicamente.

La expresidenta llevó adelante hoy un acto en la Universidad Nacional del Oeste, en Merlo. Allí apuntó contra el presidente Javier Milei con una contundente frase: “que largue la escuela austríaca y cace el manual argentino”, y se “siente a administrar el país”.

En la exposición que duró alrededor de dos horas, la exmandataria, cuestionó los primeros nueve meses de gestión del presidente y las decisiones económicas que tomó en este tiempo. “Nació la criatura y el padre se dio cuenta que las ideas que traía de los austríacos y no sé quienes más chocaron con la pared de la Argentina”, marcó en alusión a Javier Milei.

"Presidente, largue a Friedman, la escuela austríaca, cace el manual argentino y por favor siéntese a administrar el país”

“Lo sigue afirmando [Milei] y en realidad es una burrada total, pero sin embargo su ministro de Economía dice públicamente que no pueden devaluar, que es lo que pide el FMI, porque sino esto impactaría en los precios. ¿Cómo? ¿No era que la inflación era como dice Milton Friedman, un fenómeno exclusivamente monetario? Mire, Presidente, largue a Friedman, la escuela austríaca, cace el manual argentino y por favor siéntese a administrar el país”, apuntó la exvicepresidenta.

Cristina aseguró: “El Presidente se enojó mucho y empezó a sacar tuits, primero echándole la culpa a ‘los asnos’ que me rodean. Sí, así, me atacó y finalmente me desafió que a la noche me iba dar una clase en el instituto de Mendoza”.

En esa línea, la expresidenta explicó que si bien el viernes pasado vio el acto de Milei, luego lo desgrabó. Y tras ello cuestionó su contenido: “Prueben verlo, escucharlo y después leer lo que dice. El personaje cuando habla es muy pintoresco: grita, insulta. Uno finalmente termina prestándole atención a los gestos y palabras y no tanta atención al contenido”.

“Basta, Milei, de engañar y envenenar a nuestros pibes diciendo que hace 100 años no éramos un desastre”, reclamó luego. “Si estábamos tan bien, ¿por qué te crees que vino el peronismo, hermano? A ver, si los ‘gorilas’ en este país se avivan un poco alguna vez”, remató la exvicepresidenta.