Medicamentos truchos: "Vuelta a vuelta encuentran laboratorios sin autorización"

El mercado ilegal o "negro" existe en la Industria farmacéutica y estos productos sin ningún tipo de control por parte de la ANMAT y elaborados en laboratorios sin "habilitaciones" ponen en riesgo la salud de la población.

Al respecto InformateSalta habló con Susana Carrasco, Presidente de la Cámara de Farmacias quien se expresó al respecto "Lamentablemente sí, vuelta a vuelta encuentran, son laboratorios que no están autorizados para elaborar ni vender. Para todo lo que es producto que afectan a la salud de la población siempre se necesitan habilitaciones, en las farmacias tenemos permitidos hacer productos de elaboración "extemporánea", tenés un laboratorio habilitado, preparás una cremita, algunas cosas elementales y las podés vender, pero no podés tener un almacenamiento, se preparan y venden en el momento".

Recordó lo que sucedió en el verano 2023-2024 ante el avance del Dengue y la falta de repelentes, que provocó la venta de productos "no seguros"

"No es legal que yo en mi casa me ponga a elaborar cosas y venda las promociones por internet o en los almacenes. Cuando había faltante de repelentes sé que se largaron a elaborar, nosotros, las farmacias tenemos habilitados repelentes pero no podemos fabricar en grandes cantidades ni memos a almacenar. Sé que particulares se pusieron a elaborar repelentes y a venderlos en forma masiva. Lo mismo pasa con productos deportivos que se ponen a vender en los gimnasios, cremas para golpes y otros".

Siguiendo en este marco de ilegalidad que se da en el sector, Carrasco fue consultada por su postura frente a la propuesta del gobierno Nacional para la "Venta Online" de medicamentos. "Estoy en contra porque se pone en riesgo la salud de la gente porque no hay un adecuado control, no hay control sobre lo que se compra habitualmente, como común, te imaginas medicamentos. Se pierde la seguridad de lo que se está comprando y quién está comprando. Me parece irresponsable, me dirán es medicamento de venta libre pero es libre porque no tiene cobertura de la Seguridad Social, no porque es inocuo".

Sin embargo sobre las Recetas virtuales se mostró optimista a pesar de la reticencia y entendiendo que es algo que los beneficia "Se está trabajando, poco a poco se va incorporando toda la seguridad social dentro de lo que es la receta electrónica. Pasa que hay un poquito de resistencia del cuerpo médico, tenes que tener un prescriptor y dentro del prescriptor tenés que elaborar la receta, ese prescriptor está conectado con la base de datos de la obra social entonces cargás el nombre del afiliado y datos y vas a la farmacia y con tu número de afiliado entramos al servidor, buscamos la receta y la imprimimos, si pone algún dato mal no se carga".

Por último la farmaceútica aclaró, a través de InformateSalta, la procedencia de los mencionados 'Remedios genéricos'.

"Son de laboratorios, pero en realidad lo que se comercializa como genérico son los hospitalarios que se venden por tira, y se compran como a granel o en gran cantidad o para abaratar el costo y se usaba en forma voluntaria. Es el medicamento que perdió "patente" cuando se fabrica una droga el laboratorio tiene una patente que le dura una determinada cantidad de años que es como la exclusividad, pasado ese tiempo, cualquier laboratorio puede elaborar el mismo producto cumpliendo las mismas condiciones pero debe ser más barato, no los hace cualquiera. Pero si está certificado por el ANMAT está en condiciones de venderse".