¿Qué se sabe sobre la desaparición de Jessica?

Durante las últimas horas un portal de Internet habría publicado como último momento la aparición sin vida de Jésica Elizabeth Gutiérrez de 33 año, sin embargo el jefe de prensa de la policía Cristian Aguilera descartó dicha información.

"Esta descartada la información porque no tenemos esa información. De todas maneras seguimos buscando y precisando esta información con las áreas investigativas y todas las áreas que están participando de la búsqueda".

Aguilera detalló "La policía esta afectada y hay un dispositivo especial para la búsqueda de esta persona. El Miércoles a las 20 tomamos conocimiento que la mujer faltaba de su hogar en La Caldera. Tenemos 200 efectivos que se van rotando en la búsqueda, se inicia temprano y se termina a las 1 de la mañana y se retoma al amanecer. Participan, Infantería, Rural, Lacustre, Caballería, Bomberos, Canes y la división permanente de búsqueda de persona en coordinación con la Fiscalía Penal".

La denuncia de la hermana

Cristian Aguilera, Jefe de prensa de la policía contó "Ella desde el día miércoles a las 1 de la mañana ya no se encontraba en su domicilio. La hermana, a las 20 horas de ese mismo día, acude a la dependencia policial de La Caldera para dar conocimiento sobre esta situación e inmediatamente se activa el protocolo de búsqueda y se da participación a la fiscalía Penal N°1, que es la que está llevando todas las diligencias investigativas y preliminares".

En cuanto a la manifestación de la familia en la jornada del domingo "Estamos en contacto con la familia y con el municipio de La Caldera, están colaborando en el rastrillaje. Hemos tenido contacto con el Intendente y seguimos trabajando en conjunto para poder encontrar a esta señora, que bueno pasaron varios días, pero tenemos la esperanza de encontrarla", cerró por FM Aries.

Hallazgo sin vida de la ex pareja de Jessica

Al ser consultado sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre que sería la ex pareja de la mujer desaparecida contó: "Ese día en compañía de familiares y personas de la localidad se hizo un rastrillaje y un ex empleado de la Municipalidad dio conocimiento sobre esta persona que ya se encontraba sin vida. Se constató que se trataría de la ex pareja de Jessica y todas las diligencias de rigor han sido puesta a disposición de la Fiscalía y se sigue trabajando sobre esta situación".

Confirmó a InforamteSalta que el hombre fallecido no estuvo detenido por el hecho pero que sí participó de la investigación preliminar.

Carácterísticas de Jésica

Se trata de una mujer de tez blanca, cabello hasta los hombros color pelirrojo, y tiene una cicatriz en una de sus piernas y otra en la zona abdominal.

La última vez que fue vista, vestía un pantalón rosado, un top blanco y un camperón negro.

La fiscal Penal a cargo, Mónica Poma señaló que a partir de las denuncias, la Fiscalía Penal 1 activó el protocolo de búsqueda con el cumplimiento de diversas diligencias tendientes a ubicar su paradero, entre ellas rastrillajes diarios en la zona.

Se solicita la colaboración de la comunidad, para que la persona que pueda aportar datos ciertos sobre la persona reportada como desaparecida, se comunique al Sistema de Emergencias 911 o se dirija a la dependencia policial más próxima.