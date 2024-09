El motivo que habría desatado la crisis entre Pampita y Roberto García Moritán: "Pesa mucho"

El fin de semana, el periodista Daniel Gómez Rinaldi dio a conocer que hay un fuerte rumor que indica que Pampita y Roberto García Moritán estarían atravesando una crisis.

Este lunes en Mañanísima (El Trece) debatieron sobre este rumor, que empieza a generar una ola de especulaciones. "Tengo la misma información que Rinaldi. La crisis existe. Los detalles no los vamos a dar, por respeto a Pampita. Es un tema muy íntimo", comentó Estefi Berardi.

Su compañero, Lucas Bertero, indicó que el motivo que desató la crisis es un factor económico. “La información que me llegó es que en el aporte diario pesa mucho lo que pondría ella económicamente”, señaló.

Aunque este no sería el único factor. “No se olviden que él tiene como un horizonte de una carrera política. Eso a Pampita al principio le entusiasmaba, pero parece que también le quita mucho tiempo para la familia”, sentenció el periodista.

Fuertes rumores de crisis entre Pampita y Roberto García Moritán: "Él estuvo parando en un hotel"

En los últimos días comenzaron a surgir fuertes rumores de crisis entre Pampita y Roberto García Moritán y el periodista Daniel Gómez Rinaldi dio todos los detalles en el ciclo Implacables (El Nueve).

“Desde hace unos días estoy trabajando en una información porque, si bien en los Martín Fierro los vimos a Pampita y Roberto García Moritán amorosos, acaramelados, de la mano, sonrientes, aparecieron los rumores de separación”, comenzó contando el comunicador.

"De hecho el periodista Gustavo Méndez, a fines de agosto, también lo había contado. Gustavo, en su momento, habló con Roberto y le desmintió el rumor", sumo Rinaldi.

"Cuando le consulté estaba viendo el partido Boca-Racing con su hija Ana. Me dijo que de ninguna manera, que no era así. Yo le dije que me enteré de que fueron cuatro noches en total, y él me dijo ‘no, no, estamos muy bien’”, detalló Rinaldi sobre la conversación telefónica que tuvo con el político.

Por último, afirmó que la modelo y García Moritán asistieron el último sábado al cumpleaños de una pareja muy conocida. /PrimiciasYa