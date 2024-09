Juventud se despidió del torneo: "Estamos conscientes que se jugó mal", dijo Vicedo

Juventud Antoniana y un final anunciado. Otra temporada sin resultados, con una campaña con números favorables de local, pero una deuda de visitante, donde nunca pudo sumar. Aunque a pesar de todo, pudo mantener la categoría.

Luego del empate en zona de vestuario, Matías Vicedo, en diálogo con InformateSalta no pudo contener la bronca de haber quedado eliminado y aseguró que es duro quedar afuera. “Estamos conscientes que se jugo mal, no fue el Juventud que venía viendo, pero así tuvimos varias situaciones. Hicimos un gol, que no nos cobraron. Así es bastante difícil. Cada vez que salimos de Salta, nos roban, viene aquí y también nos roban. Nos hacemos responsables de lo que jugamos, pero es complicado de esta manera”, dijo.

También habló del arbitraje. “Nos vamos muy calientes, en lo personal porque a veces juegan con la necesidad de la familia. Detrás de nosotros, hay bastante gente que depende de lo que hacemos nosotros. Hay que ser más honestos en la vida”, disparó.

Sobre el gol que no le convalidaron. “Fue gol, el árbitro lo cobro, pero el línea lo anula. “El árbitro dijo que no ve nada, que está en la línea. Increíble. Hay que seguir trabajando”, aseguro el delantero. Por último, destacó el esfuerzo de la dirigencia porque tuvo que resolver varios problemas.

"Me duele ver la situación en la que está el club y es feo terminar de esta manera. Nos robaron la ilusión”