Oleada de explosiones de beepers en Líbano: "Lo detonaron por un sistema electromagnético"

El pasado martes 17 y miércoles 18 ocurrió en Líbano una serie de explosiones simultáneas de aparatos inalámbricos de comunicaciones como beepers y walkie talkies. El saldo de estos hechos fue 3.200 heridos y 32 fallecidos.

Tras estos hechos que involucra al grupo chií libanés Hezbollah, InformateSalta conversó con Darío Raúl Chiviló, exPerito e Instrutor de la Gendarmeria Nacional Argentina y ex Perito Oficial de la Justicia. Este mencionó que "en realidad no es una explosión propiamente dicha, es como si fuera una ignición rápida, es decir, se queman y se descomponen muy rápido pero no llega a ser una explosión".

"Hicieron detonar por medio de un sistema electromagnético algún tipo de batería", agregó el especialista. Además, dijo que "aparentemente, cada aparato estaba intervenido por un software que en determinado horario los hizo detonar".

Asimismo, Chiviló aclaró que "dicen que se usó un explosivo plástico que facilita amoldarlo a una cavidad, el explosivo usado aparentemente fue PETN o ( Pentrita)", y sumó que "la combinación entre la Pentrita y la batería es lo que lo hace potente a pesar de la poca cantidad".

Por otra parte, el especialista destacó que "también se está evaluando la posibilidad de que una temperatura x haya hecho la detonación", aunque también dijo que "no creo que haya sido así porque estamos hablando de 190°C de temperatura y el tipo hasta eso ya se dio cuenta".