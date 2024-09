Central Norte se ilusiona con la final: "Vamos todos unidos por el sueño"

A pocos días de la revancha y con la ilusión intacta de avanzar a la siguiente fase, Central Norte se prepara para recibir a Santamarina de Tandil el próximo domingo a las 18 horas en el estadio Martearena.

Emiliano "Mono" Blanco, uno de los pilares del equipo, habló con InformateSalta sobre la ventaja deportiva, su rendimiento personal y la unión del grupo desde su llegada al club.

El delantero destacó el resultado en Tandil y afirmó que el objetivo era no perder. "Es un equipo que sabe jugar finales, aunque no llega con una gran diferencia para la clasificación", señaló.

En cuanto a la ventaja deportiva, Blanco comentó: "Es un factor que juega en la cabeza. Supimos manejar el partido en Tandil y eso nos favorece, vamos a usarlo a nuestro favor".

Refiriéndose a su situación personal, agregó: "Me siento bien, era un año que necesitaba para recomponerme después de lo que me pasó la temporada anterior. He estado en varios lugares de ascenso, y me motiva mucho haber podido ayudar al equipo en partidos clave. El cariño de los hinchas desde el primer amistoso ante Juventud fue increíble".

Sobre el grupo, Blanco destacó la sintonía y trabajo en conjunto: "Somos un equipo muy trabajado. Los que fuimos llegando nos acoplamos rápido y logramos formar un grupo sólido. El vestuario tiene un mensaje claro: pelear por cosas grandes".

Con respecto al ambiente previo al partido decisivo, el delantero admitió: "La ansiedad está, faltan varios días, pero debemos mantener la semana como siempre, sin inventar nada y cuidándonos al máximo".

Blanco también expresó su emoción por el apoyo de los hinchas: "Me llegan mensajes que me conmueven, como ‘haces feliz a mi familia’ o ‘mi papá se siente bien cuando va a la cancha’. Eso te toca, sobre todo porque ellos siempre hacen el esfuerzo de acompañar, aun cuando es fin de mes".

Finalmente, sobre sus cábalas, aclaró: "No tengo cábalas, solo costumbres. Siempre me arrodillo para agradecerle a mi vieja. También me motiva ver a mis compañeros luchando no solo en la cancha, sino también en lo emocional para conseguir resultados".

El plantel y las variantes

Central Norte volvió a los entrenamientos y el cuerpo técnico analiza posibles variantes. Renzo Paparelli, que llegó a la quinta amarilla, deberá cumplir la fecha de suspensión. Los principales candidatos para reemplazarlo son Agustín Arcando o Mauro Matorras.