¡Bomba! El tarotista de River predijo quién será el próximo entrenador de Boca

Tras la salida de Diego Martínez como técnico de Boca, los rumores y especulaciones sobre quién tomará las riendas del equipo no tardaron en llegar. Entre los nombres que circulan, uno sorprendió a todos: el del actual entrenador de Unión de Santa Fe, Cristian "Kily" González. Lo curioso es que la predicción no provino de fuentes tradicionales, sino del tarotista conocido como "Can Tarot", quien está más vinculado al entorno de River.

A través de su cuenta en X (ex Twitter), el tarotista lanzó un pronóstico que dejó a los hinchas del Xeneize revolucionados. "El Kily será el DT de Boca", escribió en una publicación acompañada de emojis sonrientes y una imagen simbólica de la firma de un contrato. Esta predicción rápidamente encendió las redes sociales y sumó otro ingrediente inesperado al debate sobre el futuro del banco azul y oro.

Cristian González, exjugador de la Selección Argentina, actualmente dirige a Unión de Santa Fe, donde logró una destacada campaña en la Liga Profesional. Con un equipo en crecimiento y proyección, el Kily solicitó refuerzos a los dirigentes y trabaja en potenciar a los juveniles del club. Según fuentes cercanas a Boca, su perfil encajaría en los gustos de Juan Román Riquelme, quien estaría considerando al exfutbolista como uno de los candidatos para reemplazar a Martínez.

El vaticinio de Can Tarot no pasó desapercibido, y entre los comentarios, varios hinchas de River se preguntaron si esta decisión podría ser beneficiosa para el club de Núñez, aunque el tarotista no respondió a estas inquietudes. Por otro lado, también lanzó una predicción sobre el futuro de Diego Martínez: "Martínez, vas a agarrar otro club donde puedas desplegar tu buen fútbol", afirmó sin dar más detalles.

Mientras Boca sigue en la búsqueda de su nuevo entrenador, la predicción del tarotista ha añadido un toque místico a una decisión crucial para el futuro del club. ¿Será el Kily González quien se siente en el banco de suplentes del Xeneize?