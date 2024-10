Casos de zoofilia: Afirman que "es más común de lo que pensamos"

Conmoción es lo que causó lo ocurrido en Campo Quijano, cuando se difundieron imágenes de un caso de zoofilia con unos caballos, hecho denunciado por el cual el penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, identificó e imputó por maltrato animal y exhibiciones obscenas a una mujer de 32 años.

En medio de las repercusiones de lo ocurrido InformateSalta estuvo conversando con la doctora Carmen Céspedes, proteccionista y abogada especializada en derecho animal, quien contó no solo qué podría pasar con la imputada sino también lo que implican los actos de zoofilia.

Primeramente contó que está interviniendo en el caso donde, como medida de intervención del fiscal Escalante, se entrevistó con la acusada en una mediación “de la cual seguramente va a salir un acuerdo de una suspensión de juicio a prueba” al no tener antecedentes penales.

De esa mediación considera que deberá definirse una medida reparatoria simbólica y económica, por el daño causado a la yegua. “Será una reparación dineraria, basándome en las necesidades de Quijano, en una reparación para el pueblo por el daño que ha causado”, indicó la abogada quien ahondó que, si la mujer tuviera antecedentes, entonces sí podría haberse sentado al banquillo.

“Si tuviera antecedentes, hubiera sido condenada desde esa mirada; al no tenerlos, lo que le cabe es una suspensión de juicio de prueba”, explicó Céspedes como también que “la zoofilia como tipo delictivo no está en la ley penal, en estos casos notificamos como un tipo amplio de sufriente innecesario” al animal.

Algo constante, horriblemente

Consultada si los casos de zoofilia son prácticas que son habituales, la abogada no lo negó. “Es más común de lo que pensamos, no sé si en Salta Capital pero en Jujuy sí se da mucho; en Salta estas prácticas se han dado mucho en El Galpón o en Gral. Güemes, con situaciones que no llegaron a algo porque no habían pruebas”, precisó.

Sobre por qué hay personas que hacen este tipo de prácticas, la abogada dijo que esto tiene una base psiquiátrica pues la zoofilia “es una parafilia; el zoofílico, hombre o mujer, disfruta tener actos sexuales con animales, es su forma de sentir placer, no sienten el mismo placer (con una persona) que con estar con un animal”.

“Abusar de un animal es un delito, por más que se diga que lo practican en la intimidad, es un delito al afectar al derecho del otro, ellos no tienen discernimiento ni libertad para decir no”