Blanqueo de capitales: Salta y los proyectos más atractivos para invertir

El gobierno a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), reglamentó recientemente el Régimen de Regularización de Activos, más conocido como “blanqueo de capitales”, incluido dentro de los artículos claves del paquete fiscal aprobado con la Ley Bases.

La medida, que tuvo un comienzo tibio en sus repercusiones, logró despegar impulsando las reservas del Banco Central gracias a un aumento significativo en depósitos en dólares del sector privado hasta el 24 de septiembre. Ante este éxito, el Gobierno extendió el plazo para regularizar efectivo hasta el 31 de octubre.

El decreto destaca que los contribuyentes que regularicen bienes por un monto de hasta US$ 100 mil, incluyendo dinero en efectivo, no deberán ingresar el impuesto especial de regularización. Mientras que quienes excedan el mínimo no imponible, deberán pagar las alícuotas sobre los montos excedidos.

Mediante esta estrategia el gobierno busca regularizar activos no declarados. Este mecanismo permite a los ciudadanos declarar fondos o bienes ocultos, recibiendo incentivos fiscales a cambio.

Ahora bien, dentro de las condiciones del blanqueo de capitales, tales fondos no podrán invertirse libremente, sino que estarán sujetos a ciertas reglas pudiendo canalizar la inversión, por ejemplo en proyectos inmobiliarios que se inicien a partir de la entrada en vigencia del blanqueo. Aquí se incluyen los proyectos que tengan un grado de avance hasta el 50% de la finalización de la obra a ese momento.

Contexto local

Salta no es ajena a esta tendencia que ha despertado un gran interés por las oportunidades de inversión relacionadas con el blanqueo. De hecho la región se viene posicionando como un destino atractivo de inversión para distintos sectores.

En el caso de nuestra provincia, Grupo MDay anunció cuáles de los proyectos de su portfolio se encuentran aptos para invertir a través del blanqueo de capitales. Entre ellos se encuentran dos de sus proyectos más ambiciosos como lo son WA (Sinérgico y Diamond) y el complejo hotelero MACAL, de Cachi.

La garantía desarrollista de Grupo MDay

Grupo MDay es reconocido por su amplia trayectoria dentro de los desarrolladores inmobiliarios salteños. Proyectos como WA y MACAL son muestra de la inventiva de una empresa que no cesa de innovar a través de sus propuestas de alto impacto y nunca antes vistas en Salta.

En este sentido los proyectos aptos blanqueo de Grupo MDay incluyen:

WA Sinérgico

WA Sinérgico es el proyecto de Grupo MDay que nació con la intención de generar un espacio de emociones significativas, creando un nuevo centro de disfrute y consumo, basado en experiencias saludables y exclusivas.

Un centro comercial donde convivirá una propuesta que nucleará oficinas luxury, comercios y franquicias de primera línea, espacios para experiencias wellness y Wa Market, una gran apuesta al desarrollo gastronómico local, nacional y del mundo.

En este caso, su sector de WA Storage, cocheras, locales gastronómicos y oficinas se encuentran aptas para invertir con el sinceramiento de capitales.

Wa Diamond

WA Diamond, de Grupo MDay redefine la forma en que concebimos los espacios de trabajo en Salta. Diseñado para equipos de alto rendimiento, busca crear un entorno holístico y tecnológico que promueva el bienestar y la productividad. Ofrece oficinas de alta calidad y personalizables. Estos espacios amplios y modernos se adaptan a las necesidades de cada empresa, brindando un ambiente propicio para la creatividad y el rendimiento.

El proyecto también cuenta con servicios adicionales para facilitar la estadía de empleados y directivos, incluyendo opciones de residencias a corto plazo y servicios de hospitalidad de primera categoría.

WA Diamond aspira a ser el epicentro corporativo más avanzado tecnológicamente en el NOA, conectando a personas y empresas en un entorno de alto impacto.

Para las inversiones aptas blanqueo se encuentran sus oficinas corporativas y los apartamentos short term.

MACAL:

Macal es un complejo hotelero con diferentes propuestas para vivir una experiencia integral de lujo consciente. Un Hotel Boutique con junior y master suites, y villas de diseño con equipamiento premium.

Se trata de 22 unidades hoteleras en su formatos junior y master que se encuentran aptas para invertir.

Proyectos como Wa Sinérgico, Wa Diamond y MACAL no solo facilitan la legalización de fondos, sino que también prometen crecimiento y desarrollo para la región, convirtiéndose en piezas clave en el panorama económico local.

Para más información acerca de éstos y otros proyectos de Grupo MDay podés consultar con sus asesores comerciales