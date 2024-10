“Tuve un tumor cerebral, quizás Dios me dejo vivo para ver el ascenso de Central”

Central Norte está a 90 minutos de cumplir un sueño que muchos han llevado en el alma durante años: el ansiado ascenso a la Primera Nacional.

Este domingo, a las 18:15 horas, el equipo se enfrentará a Sarmiento de La Banda de Santiago del Estero, en Catamarca y el fervor de los hinchas se siente como un latido colectivo en el aire.

Entre esos incondicionales se encuentra Julio César José, un reconocido relator que, a través de su voz,compartió las alegrías y tristezas de su querido equipo.

Con lágrimas en los ojos y una pasión inquebrantable, señaló sus impresiones sobre el partido en un diálogo exclusivo con InformateSalta. "Como hincha, siempre hay ilusión. El equipo creció y demostró su jerarquía", comentó.

Sobre el plantel actual, el relator expresó: "El equipo evolucionó fecha a fecha. Los nuevos jugadores dan todo en la cancha, desde 'Calidad' Rodríguez en el arco hasta el destacado rendimiento de Germán Lesman y el invaluable aporte de Santiago Rinaudo, el mejor refuerzo de la temporada".

Julio César también compartió su experiencia personal de recuperación tras una grave enfermedad. "Lo más hermoso es poder relatar a Central Norte. Pasé por un problema de salud serio, un tumor cerebral que me dejó secuelas, y pensé que nunca volvería a relatar. Estuve tres meses postrado, sin poder reaccionar", recordó.

El milagro

Sin embargo, su vida dio un giro inesperado gracias a una mujer que, tras rezar en su casa, le salvó la vida. "Ella fue se puso a rezar y dijo que vio angelitos negros en la casa y otras cosas raras. Antes de irse esta señora le dice a mi esposa, que cuando me despierte cada mañana me de agua bendita, después de dos días me desperté completamente. Fue un milagro”, comentó.

Con una mirada esperanzadora, el relator concluyó: "Quizás Dios me dejó vivo para ver el ascenso de Central y eso me dio fuerzas para seguir. A pesar de mis dificultades visuales, sigo luchando por relatar cada partido. Es mi pasión y hacerlo me ayuda a no caer en la depresión".

La final ante Sarmiento se acerca, y con ella, la oportunidad de hacer historia.