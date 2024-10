Tini Stoessel cantó con Coldplay en el programa Saturday Night Live: “No puedo parar de llorar”

Tini Stoessel volvió a cantar con Coldplay, esta vez frente a la pantalla de la emisora NBC de los Estados Unidos en el programa Saturday Night Live. En el marco de la presentación del nuevo álbum de la banda británica, la artista argentina se les unió para interpretar la colaboración con otros cantantes: “We pray”. Al igual que lo hizo semanas atrás en Dublín, Irlanda, desde sus redes sociales expresó la felicidad que esto le significó.

Mediante su cuenta de X, Stoessel manifestó: “No puedo parar de llorar de la emoción. No tengo palabras”. Y agregó tres emoticonos, uno de emoción, otro de un corazón y el segundo de las manos en forma de plegaria.

Al igual que lo hizo en agosto en las calles de la capital irlandesa y más tarde en un estadio repleto de personas, la “Triple T” posó junto a Chris Martin arriba del escenario y junto a Burna Boy -oriundo de Nigeria-, Little Simz -británica- y Elynna -de origen chileno/palestino-, entonaron la mítica canción que es parte del nuevo álbum de Coldplay, Moon Music.

Dicho tema se presentó al cierre del programa que conduce Nate Bargatze, humorista y protagonista de uno de los shows night más famosos de los Estados Unidos. Con ansias, dio paso al conjunto musical y cuando fue su momento, Tini se apoderó del escenario.

TIni Stoessel jutno a Chris Martin en NBC

“Orgullo inmenso mi niña”; “Reina de Argentina”; “Te amo, sos gigantesca”; “La mejor de la noche”; “La rompiste” y Representaste muy bien a los latinos”, fueron algunas de las reacciones que recibió Stoessel por parte de sus fans de la Argentina y del resto de América Latina.

En tanto, “We pray”, es una canción que refiere a un pedido de paz. Esta letra se lanzó frente a un contexto internacional marcado por las guerras de Medio Oriente y Ucrania.

Tini arriba del escenario mientras canta su parte de We Pray

Cabe recordar que la relación entre la intérprete de “Miénteme” y Martin nació durante los 10 conciertos que Coldplay dio en el estadio Monumental en 2022, cuando la argentina ofició de telonera. Desde ese entonces, quedó un vínculo cercano que más tarde decantaría en un trabajo juntos.

Sobre la reciente colaboración, en un documental que estrenó la plataforma Flow y que se tituló: Coldplay x Tini, el cantante británico, sorprendió al revelar cómo y por qué decidió incluir a la artista argentina. “El año pasado estaba en Taiwán, durmiendo y tuve un sueño sobre una canción llamada ‘We Pray’. Me desperté y de alguna manera recibí la canción”, dijo durante la entrevista.

“Dos noches después tuve otro sueño. Yo estaba parado afuera del teatro en Argentina, creo, y había un pequeño parlante afuera, en la pared. Era una pared marrón lisa con un pequeño parlante. Y Tini estaba dando un show adentro y yo estaba afuera. Ella estaba cantando esta melodía que era ‘la, la, la…’. Me desperté y dije, ‘ese es el final de ‘We Pray’’”, reveló el intérprete de “Fix You”. “Así que le conté sobre el sueño y ella dijo que sí”, indicó.

Cuando se contactó con Stoessel para hacerle oír la canción, ella no dudó: “Le dije ‘obvio que la voy a escuchar, pero contá conmigo para lo que sea y yo voy a estar ahí, siempre’”. A su vez, la intérprete de “Muñecas”, expresó: “Después de la experiencia que me hizo vivir y cómo me hizo sentir y cómo trató a mi familia, a mi equipo, a mis amigas, es ya como una amistad. Así que así fue que me dijo que había soñado con mi voz y que yo había aparecido en la canción y no lo puedo creer”. /La Naciòn

