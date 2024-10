Mientras baja el precio, afirman que "no se vende nada" de dólares en Salta, ¿por qué?

Noticia económica que no pasó desapercibida en la semana que pasó fue la fuerte baja que registró la cotización paralela o “blue” del dólar, el cual bajó varios pesos y llegó a rozar los $1200 para su compra en Salta, como en gran parte del país

Con esta baja en los valores, tanto para la compra como para la venta, InformateSalta quiso saber cómo era la actividad en la “city” de la Capital, si los salteños están aprovechando esta merma de los valores para adquirir la divisa; sin embargo, eso no está pasando.

Así lo comentó Pablo, arbolito de la city quien en diálogo con nuestro móvil mencionó que es muy poca la demanda de la moneda estadounidense. “No hay nada de demanda, es realmente increíble… ¡la gente compra cuando sube, no cuando baja! Es lo inentendible de las jugadas del dólar”, indicó.

Reiterando que fue copa la compra de dólares, Pablo indicó que eso se debe “a que cada vez hay menos efectivo”. También que la baja en el precio del dólar es “porque no tiene venta, entonces puede seguir bajando; evidentemente no hay nada que aliente al ahorrista a comprar dólares, es porque no puede”.

“Yo diría que aprovechen de comprar, ¿pero se puede con un sueldo magro? ¿Cuándo hay ventas bajas?”