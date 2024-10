Ángel de Brito confirmó la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis y contó el polémico motivo

Aunque muchos creían que Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Roberto García Moritán eran los protagonistas de la separación del año, en las últimas horas se sumó otra ruptura que dejó a más de uno con la boca abierta. Es que Ángel de Brito y Yanina Latorre confirmaron el final de la relación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis y hasta mencionaron a una tercera en discordia.

Todo comenzó este miércoles 9 de octubre en LAM (América TV), cuando el conductor inició un clásico enigmático. “La separación involucra a dos personajes superpopulares de la Argentina, con relevancia en otros países, que involucran varios aspectos de nuestra vida”, comenzó diciendo.

Y continuó dando pistas: “Una pareja consolidada, de muchos años. Jóvenes, si querés encasillarlos en algún lado. Mega populares, él es figura y ella es muy popular”.

Minutos más tarde, retomaron el tema y ya con el nombre de los protagonistas, Latorre informó: “Se separaron en México. Cuando a ella le preguntan los íntimos, les dice que está separada. Ya había existido el rumor de una tercera persona, lo había dado Tartu, y creían que era una opereta contra River. Pero Tartu tenía razón, no era una opereta contra River”.

Luego, contó que Evangelina se enteró de la tercera en discordia, le preguntó y él se lo confirmó: “Le llega un mensaje en Monterrey diciendo que él está saliendo o estaba saliendo con una azafata de una aerolínea que la conoció en un viaje de River. Dicen que ella se lo preguntó, él se lo confesó y lo echó”.

“Tengo cuatro fuentes que me aceptan la azafata”, aseveró Yanina y completó: “En el club Monterrey, él no quiere blanquear la separación, entonces está metiendo doble turno de entrenamiento para no decir que no está en la casa”.

Cabe destacar que esto ocurre a poco tiempo de que ella organizara la mudanza con toda su familia a México, país al que arribó por la carrera de su marido, quien se convirtió recientemente en el nuevo director técnico de Monterrey.

A su vez, parece que la infidelidad no sería la única causa que determinó a Evangelina Anderson a pedirle al padre de sus tres hijos que se vaya de casa, pero de Brito aseguró que el resto de la información la compartirá Yanina Latorre este jueves, en una nueva edición de LAM.

LA NACION