El PJ de Salta se aleja de Cristina Kirchner: “No tiene nada que aportar”

En medio de un contexto de profunda división interna, el Partido Justicialista busca definir quién asumirá su conducción tras la salida del ex presidente de la Nación, Alberto Fernández, en medio de denuncias por violencia de género.

Al respecto, el diputado nacional por Salta, Pablo Outes, en Agenda Abierta, confirmó que el PJ de la provincia no apoyará a Cristina Fernández de Kirchner tras interpretar que no representa el futuro que necesita el país. "No hago juicio sobre lo que hizo bien o mal, pero creemos que no tiene nada nuevo para aportar”, afirmó.

En ese sentido, hizo énfasis en la necesidad de renovación dentro de la política argentina y destacó que el país debe aprender de los errores del pasado. "El futuro de Argentina es con partidos que se comprometan con el país, pero que aprendan de los errores", expresó.

Según el legislador, la gente está cansada de la corrupción y de las políticas asistencialistas que, en su opinión, frenaron el crecimiento de la Nación en las últimas dos décadas. "Venimos de una Argentina donde en 20 años no se creció, y el país tomó nota", añadió.

Por último, manifestó su respaldo al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, sugiriendo que su liderazgo podría ser una opción para el futuro del PJ.