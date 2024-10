Torrico no saldrá en libertad y permanecería con tratamiento al menos por 12 meses

Noticia que causó impacto, como también cierto temor en la ciudadanía salteña, fue la novedad que el próximo 28 de octubre culmina la condena de Marcelo Torrico, culpable del terrible crimen de los hermanitos Leguina en 1998, lo cual dio a entender que el reo saldría de la cárcel de Villa Las Rosas.

Sin embargo, ahora confirman que Torrico deberá someterse a un tratamiento psicológico y a un proceso de reinserción social paulatina antes de abandonar la prisión, lo cual implicaría que seguiría dentro del sistema carcelaria 12 meses más.

Así lo indicó la jueza de Garantías, Ada Zunino quien en diálogo con Somos Salta recordó primeramente que este 28 de octubre "se le computan los 25 años desde que ingresó a la cárcel", como también que no existe la condena "perpetua" más allá del término.

Dicho esto comentó que, cuando se le cumplieron dos tercios de la condena, el preso podría haber pedido el beneficio de la libertad condicional pero, entendiendo que su seguridad personal no estaba dada y que no tenía un lugar dónde alojarse provisoriamente, no la requirió.

Zunino prosiguió indicando que, siendo obligación del Estado con cualquier preso, impulsar progresivamente su reinserción social, se recomendó una terapia psicológica de, por lo menos, un año, teniendo igualmente presente que Torrico lleva más de dos décadas sin contacto que ningún otro recluso, salvo su esposa quien lo visita semanalmente.

"Este tratamiento va a ser dentro del penal o, por lo menos, los primeros seis meses; luego se lo podría derivar a algún otro sistema carcelario más abierto, pero que él pueda comenzar a tener contacto con otras personas", subrayó Zunino.

"El 28 de octubre Torrico no va a salir en libertad"