"Creer": El emotivo video para Gimnasia y Tiro, animándolo a llegar al reducido

Hay nervios entre los simpatizantes de Gimnasia y Tiro, pues están en la cuenta regresiva para que este sábado enfrentar a Defensores de Belgrano, buscando la victoria que le permita ingresar al "reducido" y así mantener vivas las chances de un nuevo ascenso para el equipo salteño.

El conjunto viene de golear como visitante a Almagro por 3-0, en condición de visitante, aprovechando el triunfo para meterse, por ahora, en zona de clasificación en la Primera Nacional. Ahora resta salir al césped del "Gigante del Norte", dependiendo de su confianza y capacidad para subir un escalón más.

En esa previa, los hinchas del club de sus amores palpitan el encuentro con nerviosismo, con un dejo de tensión pero con el corazón vibrando más que nunca, listos para volver a alentar y apoyar a los jugadores. Ese aliento lo hicieron a través de las redes sociales, por ejemplo, con un video que tardó horas en volverse viral.

"Creer" es el nombre del mismo, compartido por el sitio Mundo Albo donde, en un recopilado de imágenes de la hinchada, de los jugadores, de "viejas glorias" que vistieron la camiseta de Gimnasia, de las tribunas llenas, emocionan a quienes lucen los colores del "equipo de la Virrey Toledo".

"¿Cómo no vamos a creer, si tenesmo al mejor defensa del mundo? ¿Cómo no vamos a ganar si nuestro capitán puede aguantar un terremoto? ¿Si todavía tenemos a Rubén, el tres de la generación dorada?", son algunos de los interrogantes que, en una simple frase, se responden: "Cómo no vamos a creer si hoy ,más que nunca, estamos unidos detrás de un objetivo".

"Creemos en nuestra historia, somos el club de la provincia, creemos en nuestra hinchada que cree en las buenas y en las malas"

Cabe mencionar que los dirigidos por Rubén Forestello, con 52 puntos en la tabla, ocupan el noveno puesto de la tabla. Aunque el equipo ya no depende solo de él para ingresar entre los ocho primeros, el "Albo" sigue en carrera y necesita ganar este partido para mantener vivas sus aspiraciones de ascenso.