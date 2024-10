Máximo enojado con Kicillof por no apoyar a Cristina

Continúa calentándose la interna en las elecciones del Partido Justicialista a nivel nacional. Esta vez opinó el diputado nacional Máximo Kirchner.

Máximo que conduce el PJ en la provincia de Buenos Aires, apuntó contra el gobernador provincial, Axel Kicillof, por no respaldar a la expresidenta Cristina Kirchner como candidata a la conducción nacional del partido.

"Cristina tenía una debilidad enorme por él", destacó el diputado nacional y consideró que la jugada "no le va a salir bien" a Kicillof, a quien cuestiona por no apoyar la candidatura de la exmandataria nacional en la disputa contra el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

"Sí, sí, se han juntado varios de la provincia de Buenos Aires. No lo tomo como una traición, no puedo explicar a los demás", señaló el legislador, al ser consultado sobre la lista que encabeza Quintela.

"No se hacen esas cosas, no está bien, no está bien porque tenés que tener motivos políticos para decir 'yo apoyo esto', y tienen que ser realidades", consideró Máximo Kirchner, al hablar abiertamente de la interna que existe con Kicillof.

Y advirtió: "Les quiero decir que tampoco les va a salir bien, ya lo intentó Alberto (Fernández) el tema de las formas, empezó a pensar en él mismo, y salió mal".