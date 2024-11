Seguirá lloviendo ¿Hasta cuándo?

Según el Servicio Meteorológico Nacional las lluvias persistirán para los próximos días en Salta. Esta semana causó problemas sobre todo en el norte de la provincia donde varias personas precisaron ayuda.

Este miércoles se esperan tormentas aisladas durante todo el día, con mínimas de 15° y máximas de 25°. El jueves será el día más frío de la semana con máximas que no superarán los 23° y habrá chaparrones y tormentas fuertes.

Llegado el viernes, se anuncian máximas de 24° y será el último día con chaparrones fuertes. El fin de semana no habrá precipitaciones en Salta y las máximas superarían los 30°.