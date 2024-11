El incendio del mercado San Miguel, desde adentro: la angustia de uno de los serenos

Las repercusiones sobre el incendio en el mercado San Miguel en el microcentro salteño tiene a todos los salteños conmovidos y más allá de las pérdidas materiales, hoy no tenemos que hablar de víctimas fatales, ya que en el interior se encontraban dos serenos.

Juan, es uno de ellos y su situación fue desesperante, ya que cuando intentó salir se le hizo imposible. "Yo estaba anoche en el mercado. Yo soy el sereno, mi compañero me vino avisar que se estaba incendiando y yo vine para salir por esta puerta y no podía salir, quería salir por la Florida por el portón grande, estaba con candado, estaba dentro. Entró el policía, rompieron el candado y pude salir. Me siento bien".

Dijo que él y otra persona cuidan hasta la madrugada. "Me quedo de noche hasta la madrugada. Yo vi porque mi compañero, el Zorro, vino a avisar. Estaba lleno de humo ya. En la parte de la Florida arriba empezó, en la planta alta. Yo salí por la parte de la Florida, estaban afueran los policías, se metieron y rompieron el candado. Yo llave del candado tenía de la Urquiza pero no podía llegar ahí. El Zorro (su colega) andaba conmigo, me dijo que salga yo andaba descalzo, sin zapatillas. Me revisó el medico me dieron pastilla y estuve acostado un rato en la camilla".

El hombre, aún asustado dijo que cuando lo despertó su colega el humo era muchísimo "Explotaban los vidrios, mucho humo. Mi compañero llamó el 911, queríamos apagar con el matafuego pero no pudimos había mucho humo".

Consultado por Multivisión sobre que podría haber pasado dijo "No sé si fue un corto circuito".