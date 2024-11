Cami Mayan explicó por qué no trabajaba durante su relación con Alexis Mac Allister: "Me di..."

Camila Mayan se refirió a los comentarios sobre su inactividad laboral durante su relación con Alexis Mac Allister, aclarando que el contexto fue un factor determinante. En una entrevista reciente en el programa Patria y Familia de Luzu TV, la influencer y modelo explicó que, aunque nunca le gustó no estar trabajando, las circunstancias en su momento no le permitieron hacerlo con facilidad.

“En el último tiempo se habló mucho sobre el hecho de que no trabajaba o que no hacía nada. Ayer me puse a pensar en ello y me di cuenta de que, si bien no estaba trabajando, tampoco podía hacerlo. El contexto no lo facilitaba”, explicó Mayan, refiriéndose a la situación que vivió durante su relación con el futbolista.

La influencer también destacó la presión que sentía por no poder tomar decisiones profesionales por sí misma, debido a las dinámicas de pareja. “Mi pareja tampoco prefería que trabajara. Yo me sentía entre la espada y la pared, sin tener espacio para decidir y decir ’bueno, me pongo a trabajar’”, confesó.



Sin embargo, Cami también compartió que una vez que regresó a Argentina, decidió retomar su vida profesional. “Cuando volví acá, empecé a buscar qué podía hacer. Sé que la exposición me ayudó, aunque no era la que yo hubiera querido. Nadie quiere ser el centro de atención por situaciones como las que viví, pero hoy me río porque ya quedó como un chiste. En su momento, fue muy difícil y la pasé mal”, afirmó.

Mayan cerró su intervención reconociendo que la separación y la posterior exposición mediática fueron complicadas, pero destacó cómo logró superarlas y enfocarse nuevamente en su carrera. /Pronto