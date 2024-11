Maxi Arce y Franco Dal Bianco cayeron en la final del Salta Máster de pádel

La esperada final del Banco Macro Salta Master terminó con la derrota de Maxi Arce y Franco Dal Bianco frente a la pareja número 1 del circuito, Agustín "Tolito" Aguirre y Gonzalo Alfonso, quienes se consagraron campeones tras imponerse por 7/5 y 6/2 en un intenso encuentro que dejó al público salteño con sabor agridulce.

Este triunfo de Aguirre y Alfonso no solo les dio el título en Salta, sino que les permitió igualar la marca de diez títulos en un año, logrando un récord impresionante de 65 victorias en 69 partidos, 132 sets a favor y 13 finales de 14 posibles en 2024. En un escenario lleno de público, el Delmi fue testigo de una final vibrante entre las dos mejores parejas de A1Padel, que dejaron todo en la pista.

El partido comenzó con un ritmo vertiginoso y, aunque Arce y Dal Bianco intentaron imponer su juego con voleas firmes y ataques al filo de la red, los número 1 no tardaron en mostrar su dominio. A pesar de los esfuerzos de Arce, quien se encargó de liderar a su pareja, Aguirre y Alfonso se mantuvieron constantes y aprovecharon cada oportunidad de break que se les presentó.

El primer set estuvo marcado por la solidez de los favoritos, que no tardaron en mostrar su superioridad en el momento clave. A pesar de algunos destellos de buen tenis de Arce y Dal Bianco, como un gran remate de Dal Bianco y un punto de oro salvado por Maxi, fue Aguirre quien cerró el primer set con un potente remate que dejó sin opciones a la defensa rival (7/5).

En el segundo set, las cosas no mejoraron para Arce y Dal Bianco, que comenzaron a cometer más errores no forzados, especialmente Dal Bianco, quien no pudo mantener su nivel de juego. Con tres errores consecutivos de Franco, Aguirre y Alfonso lograron quebrar y abrir una brecha insalvable en el marcador (4-1). A pesar de un último intento de reacción, Arce y Dal Bianco no pudieron frenar la inercia de los números 1, que cerraron el partido con otro quiebre, sumando su décimo título del año (6/2).

Al final del encuentro, Aguirre destacó el respeto mutuo entre las dos parejas: “Hasta que no ganemos un título más, ellos siguen siendo los mejores”. Las palabras de Aguirre reflejaron la admiración y el espíritu deportivo que ambos equipos comparten, haciendo de este clásico un espectáculo único.

Con esta victoria, Aguirre y Alfonso siguen demostrando su supremacía en el circuito, aunque la rivalidad con Arce y Dal Bianco está lejos de terminar. Los próximos desafíos serán en el Banco de San Juan Open y el Master Final de Venezuela, donde seguramente veremos otro enfrentamiento épico entre las mejores parejas de A1Padel.