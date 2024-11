Estallaría un nuevo escándalo legal entre Wanda e Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi tuvieron varias idas y vueltas en el pasado, pero parece que esta vez la separación es definitiva. Así contó Paula Varela en Socios del espectáculo, donde dio nuevos detalles del escándalo.

“El día 25, Mauro tenía que dejar Santa Bárbara por orden de la Justicia. Toda la familia que fue sacada de ahí está esperando para volver. Esa casa, además, no es de Mauro, es todo de Wanda. Ella es la dueña”, indicó la panelista.

Y explicó que, si el futbolista no se va, podría ser desalojado: “Si Mauro no abandona, que por ahora no lo hizo, la abogada Ana Rosenfeld podría presentar en la Justicia una orden de desalojo. Sí o sí él se tiene que ir hoy”.

Por otro lado, se supo que Mauro Icardi se quedará en Argentina y no regersará a Turquía para operarse. “Se opera, se queda y haría la rehabilitación acá, que son como ocho meses. Su idea por ahora es instalarse”, explicó Varela, y añadió que, por orden de la Justicia, Wanda Nara pasó a ser la “encargada” de toda la familia. /El Trece