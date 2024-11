Falló inédito: No paga la cuota alimentaria de su hijo y le embargaron la billetera virtual donde depositasu sueldo

Un hombre que no paga la cuota alimentaria de su hijo fue sancinado por la justicia, ya que dedicieron embargar la billetera virtual donde deposita su sueldo. El hombre deberá pagar una dura multa económica.

El hecho sucedió en la localidad de Las Heras, Santa Cruz. Allí, el Juzgado de Primera Instanci, a través del juez Guillermo Ghio, decidió bloquear los ingresos que percibe el trabajador en su billetera virtual al no cumplir durante cuatro meses con el pago de la cuota alimentaria de su hijo.

En el documento se estableció la obligación de “los niños, niñas y adolescentes de recibir alimentos en función de sus necesidades y del contexto particular del alimentante”.

Según se conoció, la llamativa medida del bloqueo de la billetera virtual se debió a que el hombre no cuenta con un trabajo formal y no está bancarizado; por lo tanto, recibe sus pagos en la mencionada plataforma. En tanto, deberá abonar una suma cercana a $1 millón de pesos por no cumplir con la cuota alimentaria a lo largo de los meses.

Respecto al caso, Reynoso sostuvo que el hombre sancionado es “una persona que no ha cumplido, de forma sistemática, y pedimos que se trabe embargo sobre las billeteras virtuales que pudiera tener”.

“Hoy, con el teléfono, sabés los datos de las billeteras y está todo para trabar el embargo ahí”, señaló. Además, reveló que “no hay un ente donde podamos hacer un embargo porque no hay quien pueda ser agente de retención”.

Por otra parte, remarcó que “es un avance y esto es mérito del doctor Ghio, que, con su buen criterio, ha podido establecer este antecedente. Y además, es un guiño para aquellas madres que dicen que no tienen dónde reclamar alimentos porque estas personas, si bien manejan dinero, lo hacen desde la total informalidad”, concluyó.