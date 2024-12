Verónica Saicha pidió licencia y será la nueva Secretaria de Justicia

La diputada provincial por Capital, Verónica Saicha, anunció durante la sesión que se toma licencia para ser parte del Poder Ejecutivo Provincial nuevamente.

Saicha había ocupado la Dirección del Registro Civil antes de asumir como diputada provincial. Ahora pasará a ser Secretaria de Justicia, dentro del Ministerio de Seguridad que estará a cargo de Gaspar Solá Usandivaras.

“No voy a decir que no me duele dejar la Cámara, pero soy parte hace más de 30 años de un proyecto con el Gobernador Gustavo Sáenz” aseguró Saicha ante sus pare. “Siempre donde él me ha pedido que esté he tratado de poner lo mejor de mi parte” agregó.

La, ahora, exlegisladora, afirmó que todos los diputados tendrán las puertas abiertas de la Secretaria en la que asume para trabajar de forma mancomunada.

El pedido de licencia fue aceptado por sus pares.