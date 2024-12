Instan a los salteños a donar sangre: "La enfermedad no se toma vacaciones"

El centro de Hemoterapia de Salta estuvo durante esta jornada en Plaza Belgrano como punto para que la gente se acerque a donar sangre.

CNN Salta-94.7 dialogó con Mónica López, jefa de sector del Centro Regional de Hemoterapia. "Estamos en plaza Belgrano, como cada miércoles del mes, o en plaza San Martín. Lo hacemos para acercarnos a la comunidad y todos puedan donar sangre, es importante que el Centro Regional siempre tenga un stock disponible para hacer frente a las necesidades de todo lo que es la provincia y también del interior".

Consultada por el stock, la doctora explicó en La Mañana de la CNN Salta que "el stock siempre es fluctuante, las últimas semanas empezamos nuestro período de crisis que no debiéramos, en Diciembre empieza la caída de donantes y los más importantes son las vacaciones de los chicos y distintas cosas que hacen que la gente no se acerque a donar. Llamamos a la reflexión a la comunidad sobre que la enfermedad no se toma vacaciones ni se toma días festivos, es necesario que se done sangre durante todo el año, todos los que están bien de salud. Se necesita durante todo el año. A todos nos benefician".

Recuerda a la gente que el acto de donar toma un tiempo de 30 minutos y se pueden salvar hasta tres vidas por donante.

Si no llegás a los puntos que se establecen podés acercarte a el Centro de Hemoterapia en calle Bolivar 687 en el horario de 7 a 17, llevar DNI o documentación que acredite identidad, desayunar, y tomar abundante líquido.

Por más información comunicate al (387) 4215020.