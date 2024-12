Pareja emboscada y asaltada en ruta 50: "Tuvimos que arrodillarnos para pedir que no nos mataran"

María y Germán, son una pareja de bailarines, que en la noche del miércoles sobre ruta nacional 50, entre Yrigoyen y Pichanal, fueron sorprendidos por un grupo de jóvenes que se distribuían en dos motos, entre los cuales había menores de edad que los asaltaron.

Estos delincuentes de corta edad, con machetes, arma de fuego y cascotes lograron amedrentarlos mientras ellos intentaban huir a gran velocidad pero les fue imposible. María, contó cómo fue el momento que los hicieron caer y la agresión que fue subiendo de tono.

"Caímos, fue todo muy rápido, pasé por arriba de él, caí para el pasto, él cayó para la ruta. Vi que él no se levantaba, vi que iban hacia él, me paré frente a ellos para defenderlo, estaba tirado con la moto. Me pusieron un arma en el pecho y todo era grito, de todos. Le seguían tirando escombros a él, apareció el que tenía machete y seguía haciendo movimientos con el arma como cuando veníamos en la ruta".

Estaban organizados, había menores

La joven bailarina, aún atemorizada, dijo que actuaron a rostro descubierto. "Se notaba que estaba armado, se notaba que cada uno tenía un papel. Había dos que eran menores que estaban en una moto, después otros dos en otro moto que bajaron directamente, uno era el que tenía el machete, por como vi que actuaban me di cuenta que él que tenía el machete mandaba, y el que puso el arma en mi pecho el segundo".

Totalmente dolida e impotente, contó: "Les tuvimos que suplicar que no nos mataran, porque ya estaba dispuesto a hacerlo, me tuve que poner al medio, el machete iba directo a él. Le dije que si me tenía que matar lo haga y el de arma empezó a temblar, yo pensé a quitarle el arma porque estaba temblando y después vio al del machete y se fue hacia nosotros y tuvimos que arrodillarnos para pedir que no nos mataran, nos quitaron todo".

Sobre la investigación policial, la joven dijo que no tienen novedades y recordó como salieron del lugar, en medio de la oscuridad. "Quedamos al costado, no pasaba nadie, pasaron unos minutos, me cruce corriendo hacia el otro costado a buscar ayuda, hasta que pasó un auto que no nos llevó hasta el primer control donde habíamos pasado al principio, nos quedamos ahí un rato y después ya nos llevaron a la policía de Yrigoyen donde hicimos la denuncia y nos fuimos al hospital. Tenemos muchos golpes, me tengo que hacer una placa en la cabeza. Se que están investigando ".