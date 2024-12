Motochorros emboscaron a una pareja, a cascotazos y machetazos los tiraron de la moto

Cada día la inseguridad es noticia, hechos que nos dejan asombrados y muchas veces sumidos en la impotencia. Los delincuentes ya no solo sustraen lo ajeno sino que causan daño físico y hasta la muerte, esto es lo que vivió una pareja que pertenecen a las comparsas del corso de Orán cuando regresaban de ensayar en su moto y que pertenecen a un estudio de danzas.

María, contó que era de noche circulaba en una moto junto a su pareja, el profe Germán, por ruta 50 luego de haber ensayado para los corsos.

Recuerda que al salir de Yrigoyen empezaron a seguirlos sujetos en moto. Le gritaban cosas, les tiraban cascotes y hasta los amenazaban con machetes, en un momento lograron alejarse pero les dieron alcance, una moto se les cruzó por delante y otro se puso por atrás, cuando uno de los sujetos le tiró del cabello a la joven, perdieron el equilibrio y cayeron al asfalto, pero no todo terminó ahí, los sujetos empezaron a agredirlos y uno hasta los apuntó, informó UVC Canal 10.

Se llevaron su moto, dinero y los dejaron tirados en la ruta

La bailarina le escribió a un medio local para difundir el momento terrorífico que vivieron "En la madrugada de hoy nos asaltaron 6 masculinos cada uno en una moto, saliendo de Yrigoyen antes de llegar a Pichanal, veníamos de ensayar los Corsos de Orán, que con mucho trabajo pudimos costear, en ese trayecto paso, casi escapamos, pero nos arrojaron escombros, uno tenía un machete, otro un arma, y se pusieron dos motos frente a nosotros y una atrás quien logró agárrame del cabello y a mi pareja el profe Germán Contreras, lo que hizo que calléramos en medio de la ruta, nos quitaron todo, todo, Ariel, nuestra moto que solo era para trabajar y para ir a nuestros en Orán, pertenencias, y casi 300 de sueldo en efectivo que habíamos cambiado de una transferencia, para poder pagar impuestos y estudios".

Me apuntaron con un arma en el pecho, a mi pareja lo dejaron tirado en el suelo, yo solo logré quitar su mochila dónde solo teníamos camperas, celulares y una carpeta de trabajo, pude ver el rostro de los 6, sobre todo del que me apunto y golpeó con el arma en el estómago porque le dije que si era tan hombre que me matara y el si pidio a los demas que nos dejaran en paz pero otro bajo con el machete entonces me golpeó y se llevaron todo menos la mochila que luego tire en el yuyo.

Estaba todo oscuro, solo se que fue saliendo de Irigoyen los cruzamos y antes de llegar al puente viejo de Pichanal nos alcanzaron porque nos venían tirando cosas y gritando con el machete.

Estamos muy heridos, con muchos golpes y raspaduras en el cuerpo.

Luego tenemos golpes en la cabeza y espalda por suerte no muy profundos, porque justo caimos y llevábamos casco, hasta los casco nos robaron.