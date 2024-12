Accidente fatal en Av. Paraguay: "Espero que reciba la pena máxima"

Tras el pedido de la fiscalía de llevar a juicio a Luciano Nahuel López por atropellar y matar a cinco personas y lesionar a otras, mientras conducía bajo los efectos del alcohol y drogas en Av. Paraguay, Inés Fernández, una de las damnificadas, pidió que el acusado enfrente “la pena máxima”.

Inés relató en FM Aries las secuelas físicas y emocionales que padece desde el trágico accidente. “Me reconstruyeron tibia, peroné y canilla. Aún no puedo caminar con normalidad. Soy peluquera y ahora me cuesta estar de pie; mi pie se hincha y siento dolor en la cadera y la cintura”, explicó.

La mujer también comentó que revivir ese momento le resulta doloroso, ya que, además de sus graves lesiones, perdió a su amiga Karen Marín en el accidente. “Nos ofrecieron un juicio abreviado, pero no lo aceptamos. No es justo. Si lo hubieran aceptado, en dos o tres años estaría libre, y eso no corresponde. A mí el dinero me serviría, pero no es lo que realmente importa. Las familias que perdieron a sus seres queridos no pueden hacer nada con eso”, expresó Inés.

Por último, Inés compartió que su abogado le informó que el juicio se llevará a cabo en marzo de 2024. “Espero que reciba la condena máxima, porque son muchas las víctimas afectadas por este accidente”, concluyó.